“Trebuie sa recunosc ca anul trecut cand am spus ca nu voi candida - pentru ca am promis la inceputul mandatului de premier independent sa nu o fac - nu am crezut ca, dupa alegeri democratice, voi trai din nou momentul in care cei care au castigat se vor comporta ca vataful pe mosie.

Vor biciui in stanga si in dreapta si nu va scapa nici economia, nici justitia, nici macar presa care deranjeaza credinta lor ca a guverna inseamna a stapani si nu a servi.

Nu am crezut ca in 2017 voi mai trai sa aud ca in unele redactii care inca au coloana vertebrala se cere sa nu se scrie in termeni negativi despre doi politicieni, lideri ai unui partid de guvernamant.

Trebuie sa recunosc, am fost naiv sa cred acest lucru. Si totusi indraznesc sa cred ca romanii nu-si vor lasa demnitatea facuta pulberi pentru o marire de salariu promisa dar care iata, vedem pe zi ce trece ca nici macar nu e reala in urma cresterii taxelor, costurilor la credite, pretului la utilitati etc.

Da, indraznesc sa cred”, a scris Dacian Ciolos.