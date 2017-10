Dacian Ciolos ataca direct si vehement actiunile anti constitutionale, alteori la limita legii, pe care PSD+ALDE le “dezlantuie” de noua luni incoace – incepand cu infama OUG 13 si terminand cu atacul impotriva justitiei din prezent.

“Trebuie sa recunosc ca anul trecut cand am spus ca nu voi candida - pentru ca am promis la inceputul mandatului de premier independent sa nu o fac - nu am crezut ca, dupa alegeri democratice, voi trai din nou momentul in care cei care au castigat se vor comporta ca vataful pe mosie.

Vor biciui in stanga si in dreapta si nu va scapa nici economia, nici justitia, nici macar presa care deranjeaza credinta lor ca a guverna inseamna a stapani si nu a servi.

