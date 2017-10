Nu este o gluma, este Parlamentul Romaniei, dominat de PSD si ALDE. Deputatul Varujan Vosganian a facut recent declaratii care ar trebui sa se soldeze cel putin cu demiterea sa. “Fiecare ou mancat de la gaina din curte vaduveste bugetul de 50 de bani!”.

Si isi demonstreaza aberantul punct de vedere:

“Sa presupunem ca folosim, in demonstratia noastra, doua gaini ouatoare. Una dintre ele apartine unei ferme, cealalta unui cotet. Oul fermierului va lua calea pietei si va fi vandut, in medie, cu 1 leu (pentru ouale ecologice ceva mai mult, pentru celelalte ceva mai putin). Oul gospodarului va trece direct din cotet in tigaie.

Oul vandut va aduce bugetului TVA, impozit pe profit si pe dividende, impozit pe salarii si...