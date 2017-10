"Nimeni nu spune ca la tara nu trebuie sa cresti gaini, dar e bine sa aiba atatea gaini incat sa vanda ouale si cu banii pe care ii ia sa cumpere magiun de la cel care face magiun. Trebuie sa iesim din aceasta capcana arhaica in care oamenii se izoleaza si traiesc intr-o cultura cronica a saraciei”, a declarat Varujan Vosganian, sambata, la Galati, potrivit Digi 24, scrie News.ro.

Deputatul Varujan Vosganian, fost ministru al Economiei, a starnit controverse dupa ce in urma cu cateva zile a scris pe Facebook ca statul pierde "multe miliarde de lei" din cauza gospodariilor mici, orientate spre autoconsum.

"Fiecare ou mancat de la gaina din curte vaduveste bugetul de cincizeci de bani! Sa presupunem ca folosim, in demonstratia noastra, doua gaini ouatoare. Una dintre ele apartine unei ferme, cealalta unui cotet. Oul fermierului va lua calea pietei si va fi vandut, in medie, cu 1 leu (pentru ouale ecologice ceva mai mult, pentru celelalte ceva mai putin). Oul gospodarului va trece direct din cotet in tigaie. Oul vandut va aduce bugetului TVA, impozit pe profit si pe dividende, impozit pe salarii si contributii la asigurarile sociale. La asta se adauga faptul ca, la randul lor, salariile si profiturile obtinute din productia fermierului, din prestatiile angrosistului si din serviciile supermarketurilor reintra in circuit si genereaza iarasi impozite si taxe. In schimb, oul din cotet, in drumul sau spre tigaie, nu produce niciun ban", a scris Vosganian, care are aceeasi teorie si in ceea ce priveste rosiile din curte, magiunul din prunii din gradina, sapunul din grasimile adunate peste an sau puloverele tricotate din lana oilor de la stana.