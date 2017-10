Orban a spus ca situatia politica din Romania este ”extrem de grava” si ca, de cand este la putere, PSD "a suferit o metamorfoza totala”, potrivit News.ro.

”Suntem intr-o situatie politica pe care eu o consider extrem de grava. Practic, nu exista o situatie normala intr-o democratie in care sa se afle un partid la putere, sa guverneze, sa isi puna in practica promisiunile electorale, sa isi puna in aplicare ideologia, doctrina si sa incerce sa imbunatateasca viata oamenilor. Nu. Avem de-a face cu o banda de hoti, de incompetenti, de tepari, de oameni certati cu bunul simt, de oameni certati cu legea, de oameni care nu inteleg democratia. Ei conduc astazi Romania si nu o conduc normal. Ei conduc asa cum au fost ei obisnuiti sa conduca, fie in perioada comunista, ofteaza dupa fermele de partid sau dupa colhozuri, sunt obisnuiti sa taie si sa spanzure, sa calce in picioare demnitatea oricarui individ. In general, nu suporta sa fie contrazisi si nu suporta oamenii liberi. Hai sa fim cinstiti. De cand este la putere, PSD a suferit o metamorfoza totala”, a declarat Orban.

Liderul PNL a spus ca inainte de campania electorala Liviu Dragnea a votat toate cererile Justitiei in Parlament, iar acum ”omul are dubla personalitate”.

”In campanie, inainte de campanie, daca va aduceti aminte, Dragnea a votat toate cererile Justitiei, in Parlament. Astazi, cand il auzi ce spune, zici ca omul are dubla personalitate, ca sufera de schizofrenie, ca s-a schimbat cu sosia lui. Le spune taman pe invers. Acelasi Dragnea, in campania electorala, daca va aduceti aminte, a venit cu legea de reducere a taxelor, Legea Dragnea. Deci in campanie, domnul Dragnea a anulat taxa radio- tv, taxa de prima inmatriculare, numita timbru de mediu si cum s-a mai numit (...), aratand cat de nociva este aceasta taxa si ca oamenii trebuie lasati sa isi cumpere masini. Ast[zi vedem cum cu nonsalanta si cu suport mediatic solid in care sunt tot felul de agarici comentatori care spun «da, domnule, au intrat sute de masini in tara, masini vechi care polueaza, pai trebuie sa bagam din nou taxa de mediu». Asta este PSD-ul”, a spus Orban.

Ludovic Orban mai spune despre social- democrati ca nu suporta mediul de afaceri, ONG-urile si nici mass-media care se exprima liber.

”Deci ei sunt comunisti, nu sunt socialisti. Ei nu suporta firmele private, oNG-urile, ei nu suporta mass-media care se exprima liber, nu suporta libertatea cuvantului, nu suporta sa existe procurori si judecatori care sa indrazneasca sa le faca dosare si sa ii condamne pentru toate furaciunile pe care le-au facut in 27 de ani. Asta este astazi PSD. Agresiune sistematica impotriva mediului de afaceri”, a mai spus liderul PNL.

El a mai spus ca PSD se ocupa de o politizare agresiva a fiecarei institutii publice si este deranjat de orice institutie pe care nu o controleaza si care isi permite sa isi exprime pareri, facand referire la "atacurile sistematice impotriva Bancii Nationale".

”Cand l-am auzit pe Tudose ca il cheama la ordine pe guvernatorul BNR ca sa dea explicatii ca de ce a crescut ROBOR-ul nu mi-a venit sa cred. Ca si cum guvernatorul ar fi avut vreo legatura cu cresterea ROBOR si nu Guvernul acesta incompetent, ageamiu care a luat toate aberatiile de masuri si care a creat o stare de nervozitate si de neliniste in mediul privat si de neincredere in autoritatile statului roman. Dobanzile nu au crescut din cauza politicilor BNR, ci au crescut din cauza prostiilor facute de ageamii astia, de prostii satului care au fost pusi in fruntea tarii, in Romania”, a declarat Orban.

Orban le-a cerul liberalilor reuniti la Poiana Brasov sa declanseze razboi PSD.

”Atunci cand PSD declara razboi libertatii indivizilor, mass-media, mediului de afaceri, cand se razboieste toata ziua, atunci cand incearca sa reduca veniturile angajatilor prin transferul contributiilor de la angajatori la angajat, PNL nu are de facut decat un singur lucru - sa declare razboi PSD si sa declanseze un razboi total, pe toate fronturile impotriva PSD”, a adaugat Orban, la Consiliul national al PNL.

