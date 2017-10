PSD a pierdut 10 procente in doar zece luni, exact cat a castigat PNL, potrivit unui sondaj IMAS legat de intentia de vot a romanilor. In plus, premierul Mihai Tudose este mai popular decat Liviu Dragnea, iar increderea romanilor in Liviu Dragnea a cazut sub cea a Partidului Social Democrat.

Cati romani ar vota PSD, PNL, ALDE si USR, daca acum ar avea loc alegeri parlamentare? Rezultatele sondajul IMAS arata ca social-democratii au pierdut dramatic din increderea romanilor, potrivit Digi24.

Intentie de vot in ianuarie 2017: PSD - 49%, PNL - 20,7%, ALDE - 6,8%, USR - 8,3%.

Intentie de vot in septembrie 2017: PSD - 38,8%, PNL - 30,9%, ALDE - 8,1%, USR - 6,8%

„In general, dupa ce castigi alegerile ai un plus de 10 -15%. In mod normal, PSD trebuia sa fie la 55-60%. Are doua momente mari cand a inceput sa scada: februarie-martie, cand cu ordonanta 13. Florin Iordache, care a promovat OUG 13, are pe constiinta un milion de votanti pierduti de votanti; si schimbarea lui Sorin Grindeanu, care a dus la o pierdere de circa 500.000 de votanti. Deci, Dragnea si Iordache au pe constiinta 1,5 milioane de votanti, anul asta. S-ar putea ca anul viitor sa aiba mai multi”, a explicat sociologul Alin Teodorescu pentru Digi24.

In vreme ce PSD a pierdut 10 procente, PNL a castigat exact pe atat. "PNL nu a actionat ca un partid de opozitie. Ati auzit de o actiune a lor mai deosebita? Sa se lege cu lanturi de Palatul Victoria? Sa voteze pentru ridicarea imunitatii? Nefacand nimic beneficiaza de aceasta minima eroziuna, e minima, era un procent pe luna”, a explicat sociologul.

Mihai Tudose, mai popular decat Liviu Dragnea

Incredera romanilor in premierul Mihai Tudose, in cele trei luni de guvernare, a scazul nesemnificativ, potrivit sondajului IMAS. De la 24,7, la 23,2%. In schimb, increderea romanilor in Liviu Dragnea s-a prabusit din ianuarie 2017 pana in septembrie 2017, de la 31,5% la 18,7%.

"Este greu pentru Liviu Dragnea sa-si mai faca planuri pentru Cotroceni", a precizat Alin Teodorescu. Mai ales ca, potrivit datelor IMAS, Klaus Iohannis a crescut anul acesta la capitolul incredere, de la 32% la circa 42%.