UPDATE ora 14:53 Cele trei propuneri in locul ministrilor demisionari sunt: la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, liderul PSD Olt, la Ministerul Transporturilor, Felix Stroe, presedintele PSD Constanta, iar la Fonduri Europene, Marius Nica, potrivit News.ro.

Rovana Plumb va prelua postul de presedinte la Comisia de afaceri europene, care era vacant, iar postul de chestor al Senatului, care ramane liber dupa plecarea lui Paul Stanescu, va fi ocupat de Adrian Tutuianu, a anuntat Liviu Dragnea. De asemenea, Sevil Shhaideh a fost numita deja consilier de stat.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca propunerile cu succesorii celor trei ministri demisionari vor fi trimise presedintelui Iohannis luni. Surse social-democrate spun ca Dragnea le-ar fi spus liderilor PSD ca nu va mai merge la Cotroceni la depunerea juramantului ministrilor si ca va mai merge acolo doar dupa alegerile prezidentiale.

UPDATE ora 13.09 Sunt luati in calcul pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, liderul PSD Olt, iar pentru Ministerul Transporturilor, Felix Stroe, presedintele PSD Constanta, potrivit unor surse din PSD, citate de News.ro. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, la inceputul sedintei, ca propunerile vor fi trimise, luni, presedintelui Klaus Iohannis.

Liviu Dragnea le-ar fi spus liderilor PSD ca nu va mai merge la Cotroceni, la depunerea juramantului ministrilor, si ca va mai merge acolo doar dupa alegerile prezidentiale.

Cel mai disputat minister este cel al Dezvoltarii Regionale, condus pana acum de Sevil Shhaideh, unul dintre cei mai fideli oameni ai lui Liviu Dragnea. Liderul PSD ar dori sa isi mentina influenta asupra acestui minister prin care sunt impartiti banii in teritoriu si care ii permite astfel sa isi fidelizeze baza partidului.

Primul nume vehiculat pentru a prelua portofoliul Dezvoltarii Regionale a fost cel al vicepremierului Marcel Ciolacu si el un apropiat al liderului PSD, dar care, in ultimele zile, a fost mai mult alaturi de Mihai Tudose caruia i-a cerut insistent sa nu demisioneze de la sefia Guvernului. Ciolacu este in prezent vicepremier fara portofoliu in Guvernul Tudose si conduce organizatia PSD Buzau.

Un al doilea nume pentru Ministerul Dezvoltarii aparut pe surse, desi o varianta putin credibila, este cel al fostului premier Sorin Grindeanu. Acesta ar fi fost propus sa preia ministerul de la Sevil Shhaideh chiar de catre prim-ministrul Mihai Tudose. Site-ul Hotnews.ro a publicat vineri dimineata un al treilea posibil viitor ministru al Dezvoltarii Regionale: Felix Stroe, presedintele PSD Constanta.

In ceea ce priveste inlocuitorul lui Razvan Cuc la Ministerul Transporturilor, acesta ar putea fi, potrivit unor surse social-democrate, Gabriel Vlase, vicepresedinte PSD. Numele sau a fost discutat inclusiv in sedinta CExN de joi seara, dar Liviu Dragnea s-a opus vehement numirii lui Vlase in Guvern, deoarece acesta este considerat un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc.

De altfel, numele lui Gabriel Vlase a aparut in ”Dosarul retrocedarilor”, in care Viorel Hrebenciuc a fost trimis in judecata, dar vicepresedintele PSD a negat ca ar avea vreo legatura cu acest dosar.

Decizia finala in privinta desemnarii inlocuitorilor celor trei ministri demisionari social-democrati va fi luata in cadrul sedintei CExN, programata sa inceapa la ora 13:00 la sediul central al PSD.

Sursa foto: Agerpres / Alex Tudor