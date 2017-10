Premierul Mihai Tudose a anuntat, vineri, ca ordonanta privind introducerea platii defalcate a TVA va fi modificata in Parlament, astfel incat aceasta sa fie obligatorie doar pentru firmele aflate in insolventa sau faliment sau pentru cele care au inregistrat mai mult de doua intarzieri intarzieri la plata TVA.

”Nu va mai fi obligatorie pentru toata lumea (split TVA – n. red.), ci, in principiu, pentru firmele care intra in insolventa, in faliment sau firmele cu istoric fiscal nu foarte coerent, adica cu doua – trei – patru intarzieri la TVA. De asemenea, va fi si un sistem de premiere, incercam sa-l fixam si va fi anuntat in momentul depunerii amendamentelor”, a declarat Mihai Tudose, potrivit...