Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu va merge la Palatul Cotroceni pentru a asista la ceremonia de depunere a juramantului de catre noii ministri. "Nu vreau sa ma duc la Cotroceni decat dupa alegerile prezindentiale pentru ca nu mai cred in neimplicarea politica a presedintelui. Nu e un moft. Daca vrea sa vorbeasca de PSD sa se faca membru. Altfel il rog sa nu mai vorbeasca despre PSD", a spus Dragnea, potrivit News.ro.

El s-a aratat deranjat de declaratiile facute de presedintele Klaus Iohannis, care a spus ca in politica nu functioneaza prezumtia de vinovatie, asa cum functioneaza in justitie, ci ca pentru un politician care merge in fata poporului conteaza integritatea, adica sa nu fie suspectat de nimic.

"Am stat cu mana intinsa pana mi-a amortit. Nu cred ca PSD sau eu am facut institutional ceva impotriva presedintelui Iohannis. Eu nu mai vreau sa merg in Palatul Cotroceni", a adaugat Dragnea intrebat despre motivul racirii relatiei cu seful statului.

Paul Stanescu, liderul PSD Olt, este propunerea pentru conducerea Ministerului Dezvoltarii si pentru postul de vicepremier, in locul lui Sevil Shhaideh, Felix Stroe, presedintele PSD Constanta, este propus pentru Ministerul Transporturilor, in locul lui Razvan Cuc, iar Marius Nica este propus sa preia conducerea Ministerului Fondurilor Europene in locul Rovanei Plumb, a anuntat liderul PSD, la finalul sedintei de vineri a Comitetului Executiv al PSD.

Fostul vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, a devenit consilier de stat al premierului Tudose, iar Rovana Plumb va prelua postul de presedinte al Comisiei de afaceri europene din Camera Deputatilor, unde il va inlocui pe Victor Ponta, care nu mai este membru PSD.

Paul Stanescu, propus la Ministerul Dezvoltarii, are 60 de ani, este senator, absolvent al Facultatii de Agronomie din Craiova si al unui curs de management economic, a fost pe rand, din 1982, cand a terminat facultatea, director al Fabricii de conserve Caracal, director al IAS Studina, director Agromec Visina si presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie pe care a detinut-o timp de doua mandate.

Felix Stroe, propunerea PSD pentru Ministerul Transporturilor, fost comandant de nave de razboi, conduce de 14 ani Regia Autonoma Judeteana de Apa (RAJA) Constanta. El are dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, si conduce filiala PSD Constanta din 2015, dupa demisia lui Radu Mazare.

Marius Nica, propus si votat, vineri, in sedinta Consiliului National al PSD pentru a prelua conducerea Ministerului Fondurilor Europene, in locul Rovanei Plumb, a mai detinut acest portofoliu in perioada martie-noiembrie 2015, pana la demisia lui Ponta din functia de prim-ministru, el fiind cunoscut drept un apropiat al Rovanei Plumb.