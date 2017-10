Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat, luni, impotriva inceperii urmaririi penale a ministrului demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, dupa ce aceasta a fost audiata, alaturi de avocat, aproximativ o ora de catre deputatii juristi, potrivit News.ro.

Avizul negativ al deputatilor juristi referitor la cererea DNA de incepere a urmaririi penale a Rovanei Plumb a fost adoptat cu 14 voturi ”pentru” si 9 voturi ”impotriva. Votul a fost secret, cu buletine.

Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei juridice a Camerei Deputatilor, a sustinut ca acuzatiile care li se aduc lui Sevil Shhaideh si Rovanei Plumb nu sunt sustinute legal.

”Deci albia minora inseamna intre mal si mal, insula din interior. In momentul in care un curs de apa a disparut – bratul Pavel – atuncea malul s-a mutat pe partea ailalata a insulei, firesc, deci nu mai exista in albia minora (...) S-a redesenat ceea ce s-a intamplat la fata locului, nu geografia, geografia este stiinta care se ocupa cu ceea ce se intampla acolo. In decursul apelor, sa stiti si dumneavoastra, ca datorita eroziunii se schimba si cursurile de apa, corect? Deci bratul Pavel s-a colmatat, a creat patru lacuri care nu mai au legatura cu Dunarea, nu mai exista nico albie a raului (...) Nu mai este apa curgatoare”, a sustinut Eugen Nicolicea la finalul sedintei comisiei juridice in care a fost respinsa cererea DNA de incepere a urmaririi penale a Rovanei Plumb.

Deputatul PSD a mai sustinut ca toate acuzatiile aduse la adresa lui Sevil Shhaideh nu se confirma si nu sunt sustinute de nimic legal si, prin urmare, daca nu exista fapta principala, nu poate sa existe un complice, adica nici Rovana Plumb nu ar fi vinovata.

”Dupa transfer, aceste bunuri (Bratul Pavel si Insula Belina – n. red.) au ramas tot in proprietatea publica a statului. In legea 213 (legea apelor romane - n. red.) se spune asa: trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale se face prin hotarare a Guvernului”, a mai spus Nicolicea.

Ministrul demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la Parlament, la finalul audierilor din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor in vederea avizarii urmaririi penale in dosarul Belina, ca in dosar nu exista un argument viabil pentru acuzatiile care ii sunt aduse. Plumb a repetat ca nu a fost citata de DNA si ca a aflat din presa despre acest subiect.

„Am tratat cu maxima responsabilitate si am actionat cu buna credinta. Niciodata nu am avut cu vreo persoana vreo intelegere ilicita sau nu am ajutat sau sprijinit in premise nelegale vreo persoana. Am respectat, in spiritul si litera legii, tot ceea ce am facut in activitatea de ministru. In rest, toate elementele juridice au fost prezentate din punct de vedere tehnic, juridic, de catre domnul avocat. Am subliniat faptul ca nu a existat nicio citatie, nicio chemare din partea DNA in ceea ce ma priveste, ca am aflat din presa. De asemenea, in tot ceea ce inseamna dosar, l-am parcurs impreuna cu domnul avocat si nu exista niciun argument care sa stea la baza unei astfel de acuzatii. In rest, nu vreau sa vorbesc pe dosar, pentru ca e ancheta”, a declarat Rovana Plumb dupa audierile din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor.

Ministrul demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost audiata, luni, la Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, in vederea avizului pentru cererea DNA de incepere a urmaririi penale, fiind acuzata de catre procurorii anticoruptie de complicitate la abuz in serviciu in dosarul in care Sevil Shhaideh este urmarita penal pentru trecerea ilegala a unor parti din Insula Belina si din Bratul Pavel din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman.

Rovana Plumb s-a declarat nevinovata si a sustinut ca ancheta procurorilor este un atac la PSD si la adresa statului de drept.

"Am vazut dosarul, nu pot sa va dau niciun detaliu din dosar, dar pot sa spun cu fermitate si cu toata sinceritatea ca nu sunt vinovata, ca nu am incalcat legea - ambele hotarari de Guvern sunt date cu respectarea legislatiei. Consider ca este un atac la Guvern, consider ca este un atac la PSD, consider ca este un atac pentru destabilizarea statului de drept si a ordinii constitutionale. Voi veni la Comisia juridica si imi voi expune punctul de vedere", a declarat Rovana Plumb, pe 28 septemebrie, dupa ce si-a studiat dosarul trimis depocurori in Parlament.

Joia trecuta, Plumb, alaturi de Shhaideh, a demisionat din Guvern, la solicitarea prim-ministrului Mihai Tudose, care a explicat ca le-a cerut celor doua sa plece din Guvern pentru ca sunt in relatie directa cu Bruxelles-ul, iar perceptia acolo este cu totul alta decat realitatea de la Bucuresti.

