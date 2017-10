Au fost necesari ZECE ani pentru pregatirea crearii unitatii de arsi grav de la Floreasca, din 2004 pana in 2013. Statul roman nu a fost in stare in acest timp sa puna pe hartie necesarul de tehnologie care sa utilizeze aceasta sectie. O poveste trista despre sifonari de bani, coruptie si deci, pana la urma, moarte.

Aproape un sfert (23%) din investitia in echipamentele acestei sectii a fost alocat pentru o ustensila care nu are nicio legatura cu ingrijirea marilor arsi, scrie Rise Project. Se numeste „barocamera monoloc” si este un instrument utilizat in medicina hiperbara, o ramura medicala care functioneaza independent de ingrijirea arsilor. Pretul...