Intrebat cum comenteaza aparitia in spatiul public a unor sms-uri care ii apartin consilierului premierului, referitoare la o evaluare, Dragnea a spus: "Cred ca se refera printre altele si si la evaluarea secretarilor de stat, pe care ei trebuie sa o duca la capat, pentru ca sunt suficienti secretari de de stat si premierul trebuie sa stie, si ulterior si noi, cum presteaza fiecare secretar de stat", potrivit Agerpres.

"Pentru ca discutam foarte mult despre ministri, si e bine ca discutam, dar ministrii nu sunt singuri acolo. Si sa vedem — ministrul ala este ajutat, nu este ajutat, are secretar de stat buni, rai", a adaugat Dragnea.

Noii ministri Marius Nica (Fondurile Europene), Paul Stanescu (Dezvoltare) si Felix Stroe (Transporturi) au depus juramantul, marti seara, la Palatul Cotroceni, in cadru unei cermonii foarte scurte si in absenta presedintilor celor doua Camere Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, precum si in absenta majoritatii membrilor Guvernului.

Dupa ce cei trei ministri au depus juramantul, a urmat sec anuntul "Ceremonia s-a incheiat".

Fara a rosti un discurs, conform cutumei, presedintele Klaus Iohannis a dat mana cu cei prezenti, dupa care s-a retras, noii ministri ramanand sa se felicite cu colegii prezenti,

Sursa foto: Agerpres / Alex Tudor