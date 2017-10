Deciziile celor mai puternici politicieni din lume afecteaza vietile a miliarde de oameni, schimba intregi segmente de activitate si blocheaza sau lanseaza industrii globale. Cititi in continuare cum arata topul celor mai puternici 10 politicieni, dupa alegerile si schimbarile care au avut loc in 2016 si 2017.

Locul 1 - Xi Jinping (China)

Xi Jinping este presedintele Republicii Chineze, secretarul general al Partidului Comunist Chinez si totodata unul dintre cei mai longevivi lideri ai unei superputeri. Jinping este presedintele Chinei din martie 2013 controland aproape tot ce se poate controla in aceasta tara, de la internet, la economie si armata.

Locul 2 - Donald Trump (SUA)

Trump a castigat anul trecut alegerile din SUA, aruncand in aer estimarile analistilor si media care initial catalogasera candidatura acestuia drept o gluma. Indiferent daca este un presedinte bun sau prost, un lucru este sigur: Trump a ajuns din studiourile show-urilor de reality TV in Casa Alba bazandu-se pe abilitatile sale de politician, pe proprii bani, si pe un discurs care i-a convins pe americanii nemultumiti.

Locul 3 – Vladimir Putin (Rusia)

Pe hartie, Vladimir Putin conduce Rusia din 2012, cand a obtinut actualul mandat de presedinte. In termeni practici insa, Putin este liderul politic incontestabil al Rusiei din 2000.

Vladimir Putin a devenit presedinte interimar in decembrie 1999, dupa demisia lui Boris Eltin, a castigat alegerile din 2000, a fost reales in 2004, iar in perioada 2008 – 2012 a fost premier si totodata omul care detinea in realitate puterea din Rusia, presedintele Dimitri Medvedev fiind un bun prieten al acestuia. In 2012, Putin a fost ales presedinte din nou dupa schimbarea Constitutiei.

De altfel, puterea lui Vladimir Putin este datorata in buna parte libertatii de luare a deciziilor pe care o detine, acesta nefiind limitat atat de puternic de Constitutie –asa cum se intampla in cazul liderilor din vest.

Locul 4 – Angela Merkel (Germania)

Cu patru mandate consecutive care pana in prezent totalizeaza 12 ani, Angela Merkel a devenit aproape sinonima cu Germania. Merkel ocupa functia de cancelar al Germaniei incepand cu noiembrie 2005, castigand intre timp alte trei alegeri.

Cel mai recent scrutin castigat de partidul Angelei Merkel (Uniunea Crestin Democrata) a avut loc in septembrie anul acesta, insa victoria a fost la limita de aceasta data: 33% vs scorul de 20,5% obtinut de Partidul Social-Democrat.

Merkel si-a dovedit calitatile de politician reusind sa treaca cu succes peste trei crize majore: criza zonei euro si posibilitatea destramarii acesteia, conflictul cu presedintele rus Vladimir Putin in timpul crizei dintre Rusia si Ucraina, precum si criza refugiatilor din Europa.

Locul 5 - Narendra Modi (India)

Narendra Modi este premierul Indiei, cea mai mare democratie din lume. Modi reprezinta valul schimbarii in India, introducand initiative prin care vrea sa imbunatateasca calitatea vietii celor 1,2 miliarde de locuitori ai Indiei.

Pana in 2016, premierul Indiei a fost al doilea cel mai urmarit lider politic pe Twitter, depasit doar de Barack Obama. Dupa alegerea lui Donald Trump ca presedinte al SUA, Narendra Modi a cazut pe locul al treilea.

Narendra Modi sustine ca scoaterea Indiei din zona de saracie poate sa fie obtinuta doar cu ajutorul tehnologiei, in acest sens el realizand mai multe vizite in Silicon Valley pentru a se consulta cu executivii unor giganti din domeniu, precum Google sau Facebook.

Locul 6 - Theresa May

Theresa May este premierul Marii Britanii, ea preluand aceasta functie, precum si functia de lider al Partidului Conservator, in iunie 2016, dupa ce fostul premier David Cameron a demisionat ca urmare a votului pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana.

Desi anterior s-a declarat o sustinatoare a ramanerii Marii Britanii in UE, Theresa May a insistat ulterior ca nu va exista un al doilea referendum, mentionand ca “publicul a dat deja verdictul”.

Theresa May este a doua femeie premier din istoria Marii Brianii si prima femeie premier din secolul 21.

Locul 7 - Emmanuel Macron (Franta)

In varsta de 39 de ani la momentul alegerii sale in mai 2017, Emmanuel Macron este cel mai tanar presedinte din istoria Frantei. Potrivit presei franceze, in cei patru ani in care a activat ca bancher de investitii (2009-2013), Emmanuel Macron ar fi castigat 3 mil. euro.

Macron a fost un outsider la alegerile din 2017, cu trei ani in urma el fiind complet necunoscut in peisajul politic francez. Chiar si asa insa, acesta a reusit sa castige scrutinul refuzand sa se declare adeptul oricarei ideologii politice standard si declarand ca Franta nu a mai avut un lider adevarat dupa Revolutie.

Locul 8 - Shinzo Abe (Japonia)

Provenit dintr-o familie de politicieni, Shinzo Abe si-a inceput primul mandat de premier al Japoniei in septembrie 2006. Un an mai tarziu acesta a demisionat, invocand motive ce tin de sanatate, Japonia traversand ulterior o perioada politica extrem de incerta, cu cinci premieri dintre care niciunul nu a reusit sa pastreze un mandat mai lung de 16 luni.

Abe a revenit la putere in 2012 si a reusit sa isi mentina functia pana in prezent. Premierul japonez a promovat in ultimii ani un curajos program de relansare economica a tarii, denumit de presa “Abenomics”, capul de lista fiind resuscitarea industriei tehnologice nipone, intrata recent intr-un con de umbra.

Shinzo Abe este primul premier japonez care a sustinut un discurs in fata Congresului SUA, promovand parteneriatele trans-pacifice dintre Australia, SUA, Japonia, Mexic si Vietnam.

Locul 9 – Regele Salman bin Abdulaziz al Saud (Arabia Saudita)

Salman bin Abdulaziz al Saud este Regele Arabiei Saudite incepand cu anul 2015, preluand tronul dupa moarea fratelui sau vitreg Regele Abdullah.

Ca lider al Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de petrol din lume, Salman bin Abdulaziz al Saud are o influenta majora asupra Orientului Mijlociu dar si asupra economiei globale. Chiar daca pretul petrolului a atins in ultimii ani noi minime, Arabia Saudita continua sa mareasca productia pentru a-si proteja cota de piata si in ciuda efectelor negative pe care le are asupra cotatiilor din piata.

Printre cele mai cunoscute initiative ale regelui se afla interventia Arabiei Saudite in razboiul civil din Yemen si un decret adoptat anul acesta care permite in premiera femeilor saudite sa conduca autoturisme.

Locul 10 - Benjamin Netanyahu (Israel)

Nascut in Tel Aviv si educat in SUA, Benjamin Netanyahu este premierul Israelului si omul care cu nu foarte mult timp in urma a comparat situatia din Orientul Mijlociu cu cea din popularul serial de televiziune Game of Thrones.

Desi disputele legate de intelegerile cu regimul din Iran, precum si cele legate de conflictul israeliano-palestinian au afectat relatiile dintre SUA si Israel, statul condus de Netanyahu a ramas relativ stabil intr-o perioada caracterizata de turbulente in Orientul Mijlociu. La capitolul plusuri poate sa fie trecut si progresul economic inregistrat de Israel in ultimii ani

Cel mai puternic politician din Romania: Liviu Dragnea

Chiar daca teoretic pozitia de prim-ministru reprezinta cea mai puternica functie de conducere din Romania, Liviu Dragnea este fara indoiala politicianul cu cea mai mare influenta si putere de decizie la acest moment in tara. Dragnea este presedintele Camerei Deputatilor, liderul Partidului Social Democrat (PSD) precum si al coalitiei de guvernare, pe care o conduce, pe hartie, alaturi de Calin Popescu Tariceanu.

Dragnea a reusit sa indeparteze din partid orice membrii nemultumiti de noul regim, pe lista “victimelor” aflandu-se fostul premier Sorin Grindeanu si fostul lider PSD Victor Ponta, ambii exclusi in vara lui 2017 ca urmare a unor conflicte cu fostul baron al judetului Teleorman.

Liviu Dragnea si-a inceput cariera politica in Partidul Democrat, in 1994, iar din 2000 s-a inscris in PSD. Din 1996 pana in 2009 a fost cel mai puternic om politic din judetul Teleorman, ocupand functii precum cea de presedinte al consiliului judetean sau prefect al judetului. Dragnea a fost coordonator al campaniei PSD pentru alegerile parlamentare din 2008.

In aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare in dosarul Referendumului, el fiind acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.

Sursa foto: Shutterstock, Agerpres