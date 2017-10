Liberalii trebuie sa incurajeze competenta in politica romaneasca, existand in acest moment "o galerie de ministri tristi si incompetenti", a declarat, duminica, presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi.

"Avem nevoie de competenta politica si vreau sa va incurajez sa dezvoltati aceasta competenta politica. (...) Pentru ca ceea ce vad astazi romanii si ceea ce trebuie sa schimbam in Romania este o profunda incompetenta. Este o galerie de ministri tristi si incompetenti care astazi duc Romania catre haos", a afirmat Cristian Busoi, potrivit Agerpres.

"Poate un lucru cel putin la fel de grav cum e minciuna pensiilor si salariilor dezvoltata de PSD este ideea ca (...) orice baron local, orice smecher care stie sa-si serveasca seful de partid din PSD poate ajunge in Romania secretar de stat sau ministru. Si aceasta este descurajant pentru tinerii acestei tari, pentru ca nu mai inteleg unde este locul meritocratiei si competentei in politica", a sustinut Busoi, la Congresul Tineretului National Liberal.

El i-a indemnat pe colegii sai sa aduca voturi pentru PNL. "Luptati-va sa existati ca voce si personalitate in constiinta oamenilor si doar asa veti castiga respect si forta in partid si nu doar prin sustinerea seniorilor sau chiar prin castigarea unei functii vremelnice. (...) Fiti uniti, nu dezbinati, curajosi, nu tematori, iar astazi votati conform propriei constiinte, nu faceti lucruri dupa care puteti avea neplaceri", a transmis liderul PNL Bucuresti.

Potrivit acestuia, "suntem intr-un moment in care multi tineri din aceasta tara se uita cu rezerve la clasa politica". "Este o mare provocare pentru voi. TNL trebuie sa fie locul care sa atraga tineri. Va vorbesc dupa o experienta de 21 de ani in PNL, ca om care a crescut in acest partid si care a respectat ierarhia. Ca sa fii pe un afis electoral, trebuie ca inainte sa fii lipit afise electorale. Nu exista lift pentru succes", a aratat Busoi. Peste 930 de delegati s-au reunit duminica, la Palatul Parlamentului, pentru a alege noua conducere a TNL. Cei trei candidati pentru sefia TNL sunt Mara Mares, Radu Surugiu si Vlad Varga.