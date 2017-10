Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, a iesit la rampa cu noi promisiuni fara acoperire, asa cum a facut in campania electorala. Primarita a (re)promis ceea ce nu a realizat in peste 1 an de mandat – autobuze noi, locuri de parcare, ZECI de kilometri de piste de bicicleta, scrie Bucurestiul.ro.