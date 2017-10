Victor Ponta nu rateaza ocazia de a transmite si un mesaj pentru "patrihotii care se vor inghesui la ceremonii, desi cereau taierea pensiilor in Armata".

"Sunt mandru ca in toata perioada in care am exercitat functia de Prim Ministru am facut toate eforturile pentru siguranta, dotarea , salarizarea si recunoasterea meritelor si drepturilor militarilor romani ( inclusiv prin adoptarea Legii Pensiilor Militare)!

Ma gandesc cati “patrihoti” si “patrihoate” se vor inghesui, azi (miercuri - n.r.) la ceremoniile militare, dupa ce in vara acestui an strigau la televizor ca pensiile militare sunt prea mari si trebuie taiate. Cati politruci care ( in schimbul unor poze ridicole facute prim restaurante si birouri la Washington) promit sa cumpere pe miliarde de dolari tot felul de echipamente de care militarii romani nu au nevoie, cati smecheri care in vizitele frecvente prin Israel numara contractele dubioase pentru “modernizari” in care se arunca banii Armatei romane catre buzunare la fel de groase ca si obrazul lor, cati demagogi “curajosi” care se fotografiaza cu avioanele F16 achizitionate in 2013, de Guvernul USL, cati “crocodili” politici care vor plange pe umerii generalilor fara faca nimic pentru viata de zi cu zi a subofiterilor si ofiterilor de cariera!", a scris Victor Ponta, pe Facebook, de Ziua Armatei.

