De Ziua Armatei, Victor Ponta le-a transmis militarilor o viata cat mai buna si se declara mandru de faptul ca in perioada cat a fost premier a fost adoptata Legea Pensiilor Militare.

Victor Ponta nu rateaza ocazia de a transmite si un mesaj pentru "patrihotii care se vor inghesui la ceremonii, desi cereau taierea pensiilor in Armata".

"Sunt mandru ca in toata perioada in care am exercitat functia de Prim Ministru am facut toate eforturile pentru siguranta, dotarea , salarizarea si recunoasterea meritelor si drepturilor militarilor romani ( inclusiv prin adoptarea Legii Pensiilor Militare)!

Ma gandesc cati “patrihoti” si...