Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca proiectul de modificare a legilor justitiei sa fie adoptate in aceasta sesiune parlamentara.

'Noi vrem ca in aceasta sesiune aceste legi sa fie adoptate, cu precizarea ca am vazut discutii astazi despre solicitarea de aviz de la Comisia de la Venetia pentru aceasta procedura. Pentru mine, nu mi se pare important. Noi ducem legile la capat la adoptare. Ce spune Comisia de la Venetia, ca spune in decembrie, ca spune in ianuarie, putem sa facem dupa aia o completare la lege, dar nu stam cu toate legile justitiei asteptate pana cand ne spune Comisia de la Venetia ca trebuie sa numeasca X sau Y', a declarat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

Cristina Tarcea, sefa ICCJ, a cerut, joi, Parlamentului sa trimita proiectul de modificare a legilor justitiei inapoi la Ministerul Justitiei. Aceasta sustine ca legile lui Tudose nu au beneficiat de transparenta si au incalcat dispozitiile legale care reglementeaza mecanismul de elaborare si adoptare a actelor normative.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu