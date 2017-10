Intrebat de jurnalisti despre "un raport al Comisiei Europene", potrivit caruia "impozitul pe venit va scadea la 12%, nu la 10%", aspect care ar fi fost evidentiat de senatorul liberal Florin Catu, premierul a raspuns: "Domnul Catu, haideti sa vorbim, totusi, serios. Nu, nu. Noi vorbim de 10%, a vorbit domnul Catu de 12%? (...) Noi o sa avem impozitul de 10% pe venit, indiferent de ce viseaza domnul Catu", scrie Agerpres.

Fiind intrebat despre faptul ca in acelasi "raport al Comisiei Europene" se mentioneaza faptul ca va scadea contributia la Pilonul II de pensii de la 5,1% la 2%, Tudose a spus: "Nu stiu ce raport aveti, este raportul Comisiei sau raportul reprezentantului, ce a inteles reprezentantul Comisiei la Bucuresti? Fiindca nu este prima data cand intelege niste chestii pe care le intelege numai domnia sa. (...) Noi o sa avem bugetul pe masa si o sa vedeti atunci, in cel mai scurt timp, in maxim 10 zile, exact, cat ramane, unde ramane, ce trece, in ce conturi este si comentati ceea ce facem noi, nu ceea ce spun altii ca o sa facem noi. Despre ceea ce face sau viseaza nu stiu ce priceput in toate, domnu' Catu, iertati-ma, dar chiar nu ma intereseaza".

Dragnea: Deficitul va fi sub 3% in 2017 si in 2018

Liviu Dragnea a declarat ca, potrivit calculelor facute, deficitul va fi sub 3% in 2017 si sub acelasi prag si in 2018. "Haideti sa asteptam sfarsitul anului si, daca deficitul va fi sub 3%, atunci ce o sa mai spuna si domnul Catu si altcineva?". (...) Noi am stabilit, am calculat, Guvernul pune in practica ceea ce e in programul de guvernare, va fi deficitul sub 3% in 2017, va fi sub 3% si in 2018", a aratat Liviu Dragnea.

Ce scrie in raportul CE

In Raportul CE scrie ca, pentru a atenua impactul fiscal al Legii salarizarii unice, Guvernul de la Bucuresti planuieste sa mute in intregime contributiile sociale in sarcina angajatilor. „Guvernul planuieste sa insoteasca acest transfer cu o reducere a procentului total al contributiilor sociale, de la 22,75% pentru angajatori si 16,5% pentru angajati, cat este in prezent, la 36% pentru angajati si sa reduca impozitul pe venit de la 16% la 12% sau 10%”, se arata in raportul CE, potrivit Digi24.

Cifrele din Raportul CE, care puteau fi deduse doar din intalnirea cu autoritatile de la Bucuresti de la sfarsitul lunii septembrie, nu corespund insa, in totalitate, angajamentelor din programul PSD-ALDE de guvernare. In programul de guvernare aprobat de Parlament scrie: „Tot pentru incurajarea mediului de afaceri, propunem reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si a contributiilor de la 39,25% la 35%, incepand cu 1 ianuarie 2018”.

