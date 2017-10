"Pro Romania va avea un candidat (la alegerile prezidentiale din 2019 - n.r.). Nu se afla in aceasta sala candidatul, dar e in Pro Romania si, spre deosebire de Dragnea, nu facem blat cu Iohannis. Stiti cum am zis la Deva? Ca ma duc sa sustin un candidat cu care ma mandresc sa merg pe strada, asa o sa fac si la prezidentiale. O sa merg cu un candidat al Pro Romania cu care o sa ma mandresc sa merg pe strada", a declarat Victor Ponta, potrivit Agerpres.

Partidul Pro Romania a fost lansat, in septembrie, de fostul premier Victor Ponta, impreuna cu Daniel Constantin si Sorin Campeanu. Partidul fusese lansat de Daniel Constantin inca de la inceputul anului, insa doar la stadiul de proiect politic.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu