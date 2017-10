''Doua masuri brutale anuntate astazi de Guvernul Tudose au efecte puternice asupra tuturor angajatilor din Romania si afecteaza milioane de participanti care au contribuit la fondurile de pensii. Platforma Romania 100 se opune celor doua masuri brutale anuntate astazi la inceputul sedintei de Guvern: cea prin care angajatorii vor plati din 2018 taxa de solidaritate, adica o contributie asiguratoare pentru munca de 2,25%, si reducerea contributiei la Pilonul II de pensii de la 5,1% la 3,7% incepand de anul viitor. Guvernul a anuntat astazi un atac final la pensiile private, dupa luni bune in care a mintit afirmand ca nu va lua nicio masura impotriva celor 7 milioane de romani care au contribuit la fondurile de pensii private obligatorii'', se arata intr-un comunicat al organizatiei, citat de Agerpres.

Platforma Romania 100 apreciaza ca un alt efect ''distrugator'' va fi asupra credibilitatii afacerilor pe termen lung in Romania si asupra nivelului de risc asociat tarii noastre, inclusiv cu efecte semnificative asupra costurilor pentru noile imprumuturi necesare finantarii datoriei publice vechi si a celei noi.

''Discutiile din acest an si decizia de astazi cu privire la Pilonul II de pensii arata lipsa de profesionalism si de respect fata de contribuabili, investitori si in raport cu pietele financiare. (...) Guvernul actual introduce, din pacate, noi impozite prin care sanctioneaza, practic, angajatii. Taxa de solidaritate, redenumita de Guvernul Tudose 'contributia asiguratoare pentru munca', o noua lovitura data angajatilor. Toti angajatii si antreprenorii din Romania (microintreprinderi, PFA-uri, afaceri de familie, societati medii si mari) vor suferi in 2018 din cauza 'solidarizarii' fortate propuse de Guvern. Toate aceste masuri nu au fost prezentate in campania electorala si arata o forma de disperare in ceea ce priveste strategia fiscala. Asigurarea stabilitatii si predictibilitatii fiscale este un principiu esential pentru dezvoltarea economica a tarii, stimularea investitiilor si crearea de noi locuri de munca. Tocmai de aceea, Codul fiscal interzice introducerea unei taxe cu mai putin de 6 luni inainte de aplicarea efectiva a acesteia'', conchide sursa citata.