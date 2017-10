Senatorul PMP Traian Basescu a declarat, vineri, ca pensia sa a evoluat pozitiv anul acesta si ca, daca se va mai majora si in 2018, va mai primi cateva sute de lei in plus.

Traian Basescu mai beneficiaza de un venit echivalent cu 75% din salariul presedintelui Romaniei, dar a afirmat ca sursa cea mai sigura de venit ramane pensia.

''Pensia mea a evoluat pozitiv, trebuie sa recunosc. Am iesit la pensie cu 2.985 de lei pe data de 4 noiembrie 2014, mi s-a marit, am ajuns la 3.300 de lei si daca va mai fi o marire, vor mai fi probabil vreo 300 de lei in plus. Eu mai beneficiez de prevederea legala ca un fost presedinte primeste si 75% din salariul presedintelui. Dar nu poti sa stii niciodata cand se supara Parlamentul si iti taie facilitatea aceasta, asa ca baza este pensia'', a afirmat Traian Basescu, potrivit Agerpres.

