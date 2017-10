Comisarul european responsabil pentru economia si societatea digitale, Mariya Gabriel, viziteaza Romania luni si marti, informeaza Reprezentanta in Romania a Comisiei Europene, scrie Agerpres.

In prima zi a vizitei, oficial european va sustine un discurs in deschiderea celei de a 7-a conferinte internationale anuale la nivel inalt cu tema "Noi provocari globale in domeniul securitatii cibernetice".

De asemenea, Mariya Gabriel se va intalni cu vicepremierul Ion-Marcel Ciolacu, cu ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, si cu reprezentanti ai partilor interesate in ceea ce priveste continutul ilegal online.

Comisarul european va vizita si proiectul Innovation Labs, sustinut de Universitatea Politehnica Bucuresti.

Marti, Mariya Gabriel va participa la a doua editie a Forumului Digital International, avand ca titlu "Startup-uri in industriile 4.0", unde va sustine un discurs in deschidere. Apoi, ea se va intalni cu membrii comisiilor de specialitate si de afaceri europene din Parlamentul Romaniei.

Comisarul va vizita doua proiecte care sprijina facilitarea accesului la resursele bibliotecare persoanelor nevazatoare sau care au deficiente de vedere, precum si dezvoltarea competentelor digitale in randul unei comunitati de fete si femei pasionate de tehnologiile informationale si de comunicatii.

