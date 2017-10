Scrisoarea ONG-urilor a fost trimisa Senatului, luni, chiar in ziua in care este programat votul pentru proiectul de modificare a legii privind organizarea si functionarea agentiei de presa Agerpres. Potrivit initiativei legislative, Parlamentul il va putea demite pe directorul general Agerpres prin respingerea raportului anual de activitate al agentiei, ceea ce intareste controlul politic asupra institutiei de presa.

Proiectul de lege a fost initiat de senatorii PSD Lucian Romascanu (ministrul Culturii), Valer-Daniel Breaz, Gabriela Cretu, Ovidiu-Cristian-Dan Marciu si Liviu-Lucian Mazilu.

In expunerea de motive, initiatorii proiectului sustin ca directorul general al Agerpres ''se bucura de o imunitate totala in interiorul mandatului sau'', adaugand ca, dintre ''institutiile publice de cultura aflate sub control parlamentar, Agentia Nationala de Presa este singura in cazul careia Parlamentul nu are niciun instrument de actiune in cazul in care constata un management neperformant''.

Subiectul a fost dezbatut si de prestigioasele New York Times, Washington Post, Euronews si Fox News.

Citeste mai jos scrisoarea transmisa catre Senat:

"Organizatiile de drepturile omului si libertatea presei, semnatare ale prezentei scrisori, fac un apel la dvs. pentru a bloca prin vot incercarile unor grupari de a pune stapanire politica pe agentia nationala de presa AGERPRES, intr-un prim pas, si de a subordona politic total, intr-un al doilea pas, toate serviciile publice de media din Romania.

Luni, 30 octombrie 2017, este programat in Senat votul pentru proiectul de modificare a legii AGERPRES (L 330/2017 - Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES). Proiectul este initiat de un grup de senatori ai Partidului Social Democrat, printre care se numara ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu.

Proiectul nu si-a propus modernizarea legii de functionare a AGERPRES, neexistand nicio analiza a modului de functionare a agentiei nationale de presa si a necesitatilor de modificari legislative pentru imbunatatirea activitatii acesteia. Proiectul este gandit specific si exclusiv pentru schimbarea modului in care poate fi demis Directorul acestei institutii, tinta urmarita fiind in mod vizibil schimbarea de urgenta de la conducerea acestei institutii a actualului Director.

Mai exact, conform proiectului supus votului dvs., Directorul poate fi demis de catre Parlament oricand pe parcursul mandatului, prin respingerea raportului anual de activitate, fara insa ca in proiect sa fie incluse si criteriile care ar putea duce la respingerea raportului (de exemplu, neindeplinirea obiectivelor prevazute in Strategia Anuala adoptata de Agerpres).

In fapt, mecanismul prin care in prezent televiziunea si radioul public stau la cheremul partidului sau al coalitiei aflate la guvernare urmeaza a fi adoptat si pentru agentia nationala de presa. Respingerea raportului anual al radioului si televiziunii publice, fara existenta unor criterii definite clar in lege, a facut ca la conducerea televiziunii publice, din 2000 si pana in prezent, doar un singur Presedinte ¬ Director General (PDG) sa isi poata incheia mandatul, iar acea persoana, intamplator sau nu, era agreata de Partidul Social Democrat.

In mai putin de un an de mandat de guvernare, coalitia majoritara PSD-ALDE a reusit sa schimbe conducerile atat a televiziunii publice cat si a radioului public, prin respingerea raportului anual, si sa numeasca in functiile de Presedinti-Directori Generali o persoana agreata de PSD la televiziune si un membru PSD la radio. Chiar daca suntem de parere ca radioul si televiziunea publica au nevoie de reforma imediata, schimbarea politica a conducerilor nu face decat sa impovareze si sa subordoneze politic si mai mult aceste institutii. In plus, in ceea ce priveste agentia nationala de presa, progresele institutiei in ultimii ani sunt vizibile cu ochiul liber. Performantele editoriale s-au imbunatatit, site-ul institutiei este in crestere ca vizibilitate, iar acuzele de interferenta politica la nivel editorial sunt practic inexistente in spatiul public.

In plus, din informatiile care au reiesit in spatiul public, am aflat cu ingrijorare ca se doreste centralizarea celor trei institutii sub o singura umbrela, o companie de media publica nationala. Schimbarea conducerii AGERPRES, prin adoptarea legii supusa votului Senatului luni, este doar un prim pas in aceasta directie. Consideram ca o astfel de unificare a celor trei institutii este extrem de periculoasa pentru libertatea mass-media publice. Centralizarea sub o conducere (politica) unica va face ca ziaristii din mediile publice sa aiba si mai putina libertate in a-si indeplini rolul de caine de paza cu care au fost investiti si pentru care sunt platiti de cetateni.

Proiectul de modificare a Legii Agerpres a fost criticat deja de OSCE, Federatia Europeana a Jurnalistilor, UNI Europa Media, Entertainments & Arts, Federatia Internationala a Muzicienilor, si se afla ca alerta pe platforma libertatii de exprimare a Consiliului Europei. De asemenea, publicatii importante ca New York Times, Washington Post, EuroNews, Foxnews, RFI etc. au prezentat intentia PSD de a politiza si Agerpres.

Nu uitati, stimati senatori, ca puterea politica se schimba periodic. Pastrati mediile publice in slujba cetateanului, pentru ca, slujind interesul public, va sunt de folos si dvs., mai mult decat o fac fiind subordonate politic.

In concluzie, consideram ca institutiile publice de media se afla sub asediu politic si facem un apel la dvs., indiferent de partidul politic din care faceti parte, sa nu puneti umarul la distrugerea definitiva a acestor institutii. Incepeti prin a spune NU acestui proiect de modificare a legii AGERPRES!".

Scrisoarea este semnata de Reporteri fara Frontiere (Reporters sans frontieres), European Center for Press and Media Freedom, ActiveWatch (membra a Retelelor Reporteri fara Frontiere si IFEX), Sindicatul Roman al Jurnalistilor - MediaSind (membra a Federatiei Internationale a Jurnalistilor), Centrul pentru Jurnalism Independent si Conventia Organizatiilor de Media.