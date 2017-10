"I-am cerut premierului ca in perioada urmatoare sa adopte o ordonanta prin care sa se prelungeasca termenul in care bugetul de stat sa poata sa finanteze chetuielile necesare pentru tratamentele supravietuitorilor de la Colectiv, pentru ca ordonanta in vigoare s-a referit la 2016 si 2017. Mai este nevoie de tratamente, mai au nevoie de sume in continuare si vor adopta o ordonanta ca si in 2018 sa poata sa fie finantate aceste cheltuieli", a declarat Liviu Dragnea, luni seara, la Vila Lac 1, unde s-a desfasurat o intalnire a liderilor coalitiei de guvernare pe tema proiectiei bugetare pe 2018, scrie Agerpres.

Referindu-se la tragedia din clubul "Colectiv", Dragnea a spus: "Ce as vrea sa remarc, cu mahnire, ca si acum, dupa doi ani de zile, mai sunt unii care se folosesc de moartea acelor copii".

Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a reactionat imediat si l-a acuzat pe Dragnea de minciuna. Acesta a explicat ca tratamentul pentru ranitii in tragedia de la Colectiv a fost asigurat, si pentru 2018, de Guvernul CIolos.

"Tratamentul in strainatate al celor de la Colectiv este acoperit prin OUG nr. 74/2016 aprobata de guvernul Ciolos. Ce an este precizat aici? Iaca... tot 2018”, a scris Vlad Voiculescu, pe Facebook.

Luni seara, au existat zvonuri potrivit carora Liviu Dragnea ar fi organizat o petrecere de ziua lui de nastere, unde si-a invitat colegii de partid. Liviu Dragnea a implinit sambata, 28 octombrie, 55 de ani. Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, a fost intrebat de jurnalisti daca este de parere ca este o zi oportuna pentru petrecere, avand in vedere ca pe 30 octombrie s-au implinit doi ani de la tragedia din Colectiv. Raspunsul lui a fost: "Pai asta e viata".

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu