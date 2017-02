Activ cu precadere in Transilvania, netiTworks, brandul sub care actioneaza pe piata locala compania germana Elektroweigl, este un integrator de solutii IT eterogene, de la infrastructura hardware si retele wireless profesionale la externalizare de servicii IT si securitate cibernetica. Cu peste 19 ani de experienta, NetITworks are un portofoliu de peste 900 de clienti, din cele mai diverse domenii de activitate. In 2014, motivata de necesitatea dezvoltarii unui portofoliu de solutii de securitate cat mai acoperitor, atat ca functionalitati cat si costuri, NetiTworks a initiat un parteneriat cu Veracomp, distribuitor cu valoare adaugata, prezent pe piata locala din 2007.

La momentul inceperii relatiei de parteneriat, NetiTworks cauta o solutie, prin care sa inlocuiasca un produs de securitate ramas fara suport din partea dezvoltatorului ( Microsoft ForeFront Threat Management Gateway). „Doream sa avem in portofoliu solutii potrivite cu realitatea din piata si bugetele clientilor nostri. Din aceasta perspectiva, relatia de afaceri cu Veracomp a venit a momentul potrivit. Solutiile Fortinet erau cele mai potrivite pentru realitatea din piata locala, ca raport intre complexitatea si cerintele clientilor si bugetul disponibil, ” afirma Ionut Olar, Executive Manager, NetiTworks.

Dincolo de produs, a contat insa si echipa si dialogul constructiv initiat de ambele parti. Aceasta situatie a facut ca, intr-un timp relativ scurt, relatia dintre cele doua companii sa se extinda. Astfel, NetiTworks a inceput sa livreze clientilor si alte produse din portofoliul Veracomp, printre care F5 Networks si solutii de videoconferinta. „Am descoperit la Veracomp o echipa de oameni bine pregatiti, cu experienta reala in piata si o buna intelegere a nevoilor noastre, ceea ce natural a dus la consolidarea parteneriatului. Relatiile de afaceri merg mult mai bine atunci cand distribuitorul se concentreaza pe problemele clientului si solutiile necesare si mai putin pe tehnologie si branduri, ” considera Ionut Olar.



Primele oportunitati de business

In 2012, Microsoft a anuntat incetarea serviciile de suport pentru solutia ForeFront Treat Management Gateway, ceea ce s-a si intamplat efectiv in 2015. Solutia, in esenta un Next Generation Firewall (NGFW) care includea facilitati de routare a traficului, firewall, IPS, antivirus, antimalware si VPN era insa folosita intens de catre multe companii, cu precadere din industria IT, inclusiv numerosi clienti ai NetiTworks. Pentru ca nu doreau sa ramana fara functionalitatile cheie ale produsului, acesti clienti au cautat un inlocuitor, iar NetiTworks a avut capacitatea sa le ofere solutia optima: un echipament Fortinet Fortigate. „Fortinet a fost primul furnizor care a livrat o solutie comparabila, FortiGate, si a derulat un program atractiv de migrare. Prin urmare, implicarea noastra ca partener al Veracomp, distribuitor autorizat al Fortinet in Romania, a fost rapida si productiva. Practic, am sesizat o oportunitate si am exploatat-o, discounturile oferite erau foarte mari si pentru ca stiam natura critica a produsului, am derulat mai multe actiuni de informare si promovare,” mai afirma Ionut Olar.

Cu suport din partea NetiTworks, proiectele de migrare de la ForeFront TMG la Fortiweb s-au derulat rapid, mai ales ca primii clienti, in general companii IT, aveau resurse interne calificate. Au fost facute analize complexe de trafic, pentru identificarea tiparelor, urmate de teste extinse de minim 30 de zile si punere in productie. NetItworks a derulat nu mai putin de sapte astfel de proiecte, iar intre timp a alcatuit o echipa de specialisti, dintre care doi ingineri de service care detin certificari profesionale Fortinet NSE 4. Certificarea FortiGate Network Security Professional recunoaste oficial abilitatea echipei NetiTworks de a configura, instala si monitoriza echipamentele FortiGate Unified Threat in cadrul oricarui tip de retea detinuta de un client. Ulterior, NetiTworks a crescut complexitatea solutiilor si a adaugat, in cadrul proiectelor, functionalitati precum Web Application Firewall (Fortiweb) Mail Security (FortiMail) sau Load Balancer (FortiBalancer). „Am facut analize de trafic la clienti si le-am oferit rapoarte detaliate pe vulnerabilitati. Astfel, clientii au inteles riscurile reale la care sunt expusi si de ce securitatea este o problema arzatoare. In cazul unui client din Cluj, am raportat 4.000 de atacuri de tip crypto-ransomware intr-o singura zi, toate blocate de solutia Fortinet. Clientul a fost socat de informatie , ” declara reprezentantul NetiTworks.

Beneficii pe termen lung

Cu Fortinet, clientii beneficiaza de un nivel mai ridicat de securitate, iar pe baza rapoartelor generate de solutie inteleg mai bine care sunt riscurile. Aceasta situatie a permis NetiTworks sa dezvolte un pachet de servicii, orientat catre companiile mici care nu au resurse interne si care include stabilirea de politici si proceduri de securitate, back-up si recuperare etc.

„ Avem peste 900 de clienti in portofoliu, din cele mai diverse domenii de activitate, atat organizatii complexe cat si companii mici si medii. Multe companii nu au competentele interne necesare pentru gestionarea unei solutii de securitate si depasirea riscurilor induse de criminalitatea cibernetica. Acestor clienti le oferim un pachet de servicii care include nu doar securizarea afacerii ci si politica de back-up si continuitate operationala. Aceste companii sunt mai putin interesate de tehnologie, doresc sa stie exact care sunt riscurile, cum se pot proteja si cum isi pot recupera datele in cazul unui atac cibernetic, ” afirma Ionut Olar.

In acest demers, suportul oferit de distribuitor este important pentru punerea activitatii in miscare. Astfel NetiTworks a beneficiat de prezentari, asistenta din partea echipei Veracomp la intalniri, documentatie pentru produse si solutii, linie directa pentru suport si help-desk etc. Pe o piata care creste odata cu intelegerea risurilor reale generate de criminalitatea cibernetica, efortul de educare este foarte relevant. „Alaturi de Veracomp am reusit rapid sa exploatam oportunitatile de afaceri aparute. Astfel, am creat o linie noua de business si am generat multe proiect impreuna. Fara parteneriatul cu Veracomp, fie nu abordam acest sector de piata, fie nu propuneam clientilor cea mai potrivita solutie. Echipa Veracomp a fost proactiva, ceea ce a ajutat mult la punerea in miscare a relatiei. Din punctul meu de vedere, astfel se diferentiaza un distribuitor cu valoare adaugata, prin crearea unui impuls in piata si mobilizarea clientilor, ” considera Ionut Olar, Executive Manager NetiTworks.

Pe baza relatiei de parteneriat cu Veracomp, NetiTworks are capacitatea sa dezvolte o strategie pe termen lung prin care sa-si extinda atat baza de clienti, cat si gama de servicii disponibile. Astfel, compania are capacitatea sa ofere pietei atat solutii pentru rezolvarea problemelor curente la nivel de infrastructura si securitate cat si pentru optimizarea modului de lucru. In calitate de integrator, NetiTworks este responsabil cu bunul mers al sistemelor IT ale clientilor sai, iar acest obiectiv este posibil doar cu o echipa de calitate, un portofoliu extins de produse si servicii si viziunea unui distribuitor ca Veracomp.

Partener: NetiTworks (brand Elektroweigl)

Profil: Integrator solutii IT eterogene

Sediu central: Cluj-Napoca

Clienti: +900

Arie de acoperire: Cluj, Mures, Zalau, Baia Mare, Bucuresti.

Competente: NSE 4 - FortiGate Network Security Professional