Mallurile si hipermarketurile au extins traditia si au inceput sa se pregateasca inca din luna noiembrie pentru Sarbatorile de iarna cu decoratiuni, muzica si produse tematice. Dincolo de imbratisarea unei traditii, exista desigur rationamentele de business, de incurajare a consumului prin inducerea cat mai timpurie si cat mai intensa a spiritului de Craciun.

Dupa casele oamenilor si malluri, a venit randul cladirilor de birouri sa imbrace hainele de sarbatoare. Primii au fost proprietarii de cladiri care au decorat receptiile si spatiile verzi exterioare. In paralel, companiile au inceput in ultimii ani sa aloce o tot mai mare atentie amenajarilor interioare tematice, pentru a face angajatii sa se simta cat mai confortabil.

Ce inseamna pentru angajati decorarea biroului in spiritul Craciunului? Pe de o parte, biroul capata o anumita caldura, transmite o emotie care se poate manifesta intr-o capacitate de lucru mai buna, adica intr-o productivitate sporita. Pe de alta parte, angajatii promoveaza ei insisi spatiul de lucru, de care acum sunt mandri, devenind astfel mai buni ambasadori ai brandului de angajator pentru compania in care lucreaza.

Ce inseamna pentru companii? Din punct de vedere financiar, costul unui amenajari tematice de Craciun este destul de redus, de cateva sute de euro, depinzand in mare masura de suprafata pe care compania o ocupa si de impartirea spatiului (in mai multe cladiri, pe mai multe etaje etc.).

Un punct important il reprezinta receptia, care, prin definitie, reprezinta cartea de vizita a oricarei companii, fiind zona cea mai vizibila. O receptie amenajata tematic in spiritul Craciunului poate fi un mod eficient de a consolida relatiile cu clientii sau de a atrage noi talente in companie.

Ce au in comun toate aceste manifestari traditionale? Insasi esenta cladirilor, daca ne gandim ca, de fapt, cladirile sunt o componenta fizica unde se manifesta fericirea, asa cum le-a definit o colega de-a mea recent, la un eveniment care promova starea de bine a angajatilor.

Fericirea se transpune in obiceiuri de consum ridicat in cazul centrelor comerciale, in productivitate crescuta in randul angajatilor si, implicit, in profituri mai mari pentru companii.

Ce am facut in Colliers? Am dus mai departe, an de an, conceptul de amenajare a biroului in spiritul Craciunului. Am mizat pe creativitate mai mult decat pe eforturi financiare si pe atentia la detalii mai mult decat pe cantitate. Concret, am inceput cu receptia unde trebuie sa fie elementul de wow, pentru colegi, pentru clienti, dar chiar si pentru Mos Craciun, atunci cand ajunge pe la noi. Ne-am folosit de punctele forte si caracteristicile geometrice, pentru a integra atat partea de iluminat, cat si decoratiunile de Craciun. Avand o dominanta orizontala reprezentata de mobilierul desk-ului de receptie, a fost usor sa construim cateva accente si elemente de interes, atat in partea frontala, cat si in background.

Ca elemente suplimentare fata de anii trecuti, in 2016 am colantat intr-o tema festiva usile de la salile de sedinta, dar am adus si cateva idei noi. Astfel, am reusit sa facem 2 braduti stilizati, construiti doar din sfoara si panglica colorata, pe care apoi am adaugat elemente decorative. De asemenea, ne-am folosit de personajele dintr-un cunoscut film de animatie in crearea unui dinamism suplimentar in compozitie. Clientii si colaboratorii nostri sunt invitati si ei sa interactioneze cu aceasta “casuta a lui Mos Craciun”, prin semnarea unor mesaje personalizate in felicitarile folosite cu rol decorativ in primul bradut stilizat de la intrare. Pentru a intregi elementele descrise mai sus, pe langa cele 3 axe clasice compozitionale, anul acesta am adaugat si planul al 4-lea, prin sunetul unei cutii muzicale cu melodii de Craciun, respectiv planul al 5-lea, elementul olfactiv, cu aroma de scortisoara si portocale care ii intampina pe colegi in fiecare dimineata.

Iar toate aceste eforturi s-au resimtit imediat in entuziasmul angajatilor si mai apoi in relatiile cu clientii care ne-au vizitat mai mult decat in oricare din ani.