Mulberry Development, companie detinuta de omul de afaceri Ovidiu Sandor, va da startul lucrarilor de constructie din cadrul proiectului imobiliar ISHO din Timisoara, in conditiile in care a obtinut primele autorizatii. Ca urmare, prima etapa a componentei de birouri - ISHO Offices - va intra in santier in zilele urmatoare, potrivit companiei.

Dezvoltatorul ar fi obtinut deja avize si autorizatii din partea autoritatilor locale. "Incepem anul in forta cu organizarea santierului pe terenul cuprins intre Bulverardul Take Ionescu si malurile Begai. Pentru a optimiza dezvoltarea, vom imparti proiectul in trei etape. Lucrarile la prima etapa vor dura un an. Astfel, primii 16.500 mp de birouri de noua generatie din ISHO Offices vor fi livrati pana in martie 2018. Concomitent, vom ridica si primele apartamente", subliniaza Ovidiu Sandor (foto), dezvoltatorul proiectului.

Ovidiu Sandor intentioneaza sa obtina si cea mai inalta certificare de cladire verde, acordata pentru un proiect construit in afara Capitalei, ceea ce se va traduce prin costuri de intretinere reduse pentru companiile chiriase si proprietarii de apartamente, potrivit dezvoltatorului.

ISHO va fi livrat in intregime pana in 2020, la finalul proiectului rezultand 1.200 de apartamente, o cladire de birouri de noua generatie cu o suprafata de peste 50.000 mp, 2.000 de locuri de parcare, un hectar de parcuri si spatii verzi, precum si restaurante, terase, after-school, propriul debarcarder si statie de vaporetto, facilitati sportive si diverse functii comerciale.

"Investitia totala in ISHO va fi de 130 de milioane de euro, in mai multe etape, in functie de diferitele faze de constructie: partea de birouri se va finaliza in 3 etape si cele 1200 de apartamente din ISHO Living in 4-5 etape. Pentru partea rezidentiala va incepe si vanzarea la inceputul anului viitor", spunea Ovidiu Sandor, intr-un interviu video acordat wall-street.ro.

Compania Mulberry Development este cunoscuta pentru realizarea a doua proiecte majore in cele mai importante orase secundare din Romania - City Business Centre, Timisoara si The Office, Cluj-Napoca. Ambele proiecte au atras firme importante, precum Bosch, Bombardier, SAP, IBM, Deloitte, Mol Romania, Raiffeisen Bank, UniCredit, Betfair sau National Instruments.