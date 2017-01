Potrivit datelor companiei de consultanta JLL, in Romania, volumul investitional din 2016 este estimat la aproape 900 de milioane de euro, cu 35% mai mare decat cel inregistrat in 2015 (663 milioane de euro).

Numarul tranzactiilor a fost usor mai redus, ceea ce inseamna ca valoarea medie a unei tranzactii a crescut.

Bucurestiul a cumultat peste 70% din volumul total al investitiilor, mai putin decat in 2015, trend care arata o oarecare imbunatatire a lichiditatii in orasele secundare. Tranzactiile cu spatii de birouri au dominat volumele (45%), in timp ce segmentele de retail si industrial au cumulat cate circa 26% din total fiecare.

Volumul investitiilor imobiliare in Europa Centrala si de Est in 2016 a depasit 12,5 miliarde de euro, in crestere cu 42% fata de 2015, marcand cel mai ridicat nivel inregistrat din 2007 incoace (15,81 miliarde de euro).

De altfel, anul 2016 a fost unul al recordurilor la nivelul majoritatii tarilor din regiune, in Cehia si Slovacia inregistrandu-se maxime istorice, in timp ce volumele din Polonia, Ungaria si Europa de Sud-Est au avut de asemenea niveluri record.

Estimarile pentru 2017 raman pozitive cu conditia ca oferta de noi produse sa acopere nivelurile ridicate ale cererii.

Polonia a atras 36% din volumul investitiilor in regiune, aceasta fiind urmata de Cehia cu 29%, de Ungaria cu 13%, de regiunea Europei de Sud-Est – 8%, de Romania – 7% si de Slovacia cu 7%.

Topul celor mai mari tranzactii incheiate in 2016, in Romania

1. Achizitia a 26,88% din actiunile companiei Globalworth de catre grupul sud-african Growthpoint pentru aproximativ 186 milioane de euro;

2. Achizitia P3 Logistic Park de catre GIC, fondul suveran de investitii al statului Singapore, in cadrul unei tranzactii pan-europene a P3;

3. Preluarea Sibiu Shopping City de catre NEPI de la ARGO pentru un total de 100 milioane de euro, reprezentand cea mai mare tranzactie cu un singur activ realizata in afara Bucurestiului, dupa criza economica;

Anul trecut a marcat intrearea unor nume noi pe piata imobiliara locala, fie prin achizitia unor platforme regionale, fie prin preluarea unor active individuale. Printre acestia Logicor (divizia industriala europeana a Blackstone), GIC, PPF si Growthpoint.

Estimari pozitive pentru Romania in 2017

Cu o evolutie solida a Produsului Intern Brut, Romania prezinta o serie de factori macro ce ar putea conduce la un val de investitii si tranzactii in piata pe parcursul acestui an.

”Fundamentele pietei raman robuste. Estimarile macroeconomice pentru Romania sunt pozitive. Romania a fost cea mai performanta tara din UE din punct de vedere al cresterii PIB estimata pentru 2016 (4,8%) si este de asteptat sa isi mentina aceasta pozitie si in 2017, in ciuda unei scaderi a ritmului de crestere. Cererea din partea chiriasilor se situeaza la niveluri record pe toate segmentele pietei. Numarul proprietatilor disponibile la vanzare este in crestere si exista o diferenta importanta intre randamentele ce pot fi obtinute din investitii in Romania comparativ cu cele din Polonia si Cehia. Pe de alta parte, in ceea ce priveste finantarea bancara, termenii si conditiile s-au imbunatatit semnificativ in ultimul an apropiindu-se de cele din tarile mai mature din Europa Centrala si de Est. In consecinta, perceptia asupra pietei este una pozitiva, in prezent fiind in diferite stadii de negociere tranzactii cumuland aproximativ 630 milioane de euro”, a declarat Silviana Petre Badea, national director, head of capital markets JLL Romania.

Nivelul randamentelor se situeaza in jurul a 7,5% pentru proiectele de birouri, in timp ce pe piata industrial acestea sunt de 9%.

”Randamentele la birouri si industrial s-au mentinut constante in ultimele 12 luni, in timp ce la proiectele de retail acestea s-au comprimat cu 25 de puncte de baza in 2016. In prezent exista presiune pe randamente, iar in acest an am putea vedea comprimari semnificative pe segmentul industrial, fiind posibile, de asemenea, usoare scaderi si pe birouri si retail, ceea ce se va traduce intr-o crestere a preturilor”, a declarat Silviana Petre Badea.

JLL este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente pe piata din Romania, segment de activitate pe care se mai afla nume precum Colliers, CBRE, DTZ Echinox, Knight Frank sau ESOP.