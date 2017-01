BNR mai plateste aproape 3 milioane de lei constructorului Aedificia Carpati pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a cladirii sucursalei Constanta, imobil de patrimoniu situat in piata Ovidiu, construit in anul 1913 pentru a deveni Hotel Mercur. Lucrarile, incepute in 2014, dupa trei ani de tergiversari ale licitatiilor, ar fi trebuit sa se incheie initial la jumatatea anului trecut, dupa care termenul a fost prelungit pana la finele anului, insa nu a fost respectat, iar fondurile s-au dovedit insuficiente, scrie News.ro.

Banca Nationala a Romaniei, care detine cladirea inca din perioada comunista, a decis in anul 2011 sa o reabiliteze, fiind intr-un stadiu avansat de degradare.

Dupa trei ani de probleme care au vizat licitatiile, cu numeroase contestatii, banca centrala a atribuit contractul la jumatatea anului 2014 firmei de constructii Aedificia Carpati din Bucuresti, controlata de omul de afaceri Petre Badea, pentru o suma de peste 18 milioane de lei.

Firma de constructii s-a mai ocupat de lucrarile de modernizare a Bancii Nationale si a castigat contracte pentru lucrari la Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului, Teatrul National, Ateneul Roman, Palatul Patriarhiei, Biblioteca Nationala, respectiv cele mai importante cladiri din Capitala.

Anul trecut, in februarie, suma pentru realibitarea fostului hotel Mercur a fost suplimentata cu circa 300.000 de lei, iar lucrarile ar fi trebuit finalizate initial la mijlocul anului.

Termenul a tot fost amanat, iar BNR va mai achita inca 2,63 milioane de lei constructorului, in urma unei negocieri, pentru lucrari suplimentare de amenajare, potrivit unui anunt publicat pe portalul de achizitii publice SEAP. Estimarea initiala a contractului era de 3,37 milioane de lei.

Cladirea de patrimoniu detinuta de banca centrala este una dintre cele mai vechi din Constanta, situata in Piata Ovidiu, langa portul Tomis.

Hotelul Mercur, construit in anul 1913 pe locul fostului hotel Gambetta, care nu avusese o fundatie solida, a fost cel mai modern si luxos din oras, cu 2 lifturi, iluminare electrica, bai, apa rece si calda in fiecare camera, incalzire centrala, precum si telefon. Cladirea in stil eclectic, formata din parter, patru etaje si terasa, mai dispunea de o sala de lectura si terase in amfiteatru cu vedere la mare, mobilier cumparat din strainatate si personal atent selectionat.

Dupa anul 1927, cladirea a fost vanduta catre banca Marmorosch Blank & Co, apoi inchiriata Bursei de Comert Constanta, fiind ulterior sediul Bancii Industriilor si Meseriilor Dobrogene.

Imobilul a intrat in posesia Bancii Nationale a Romaniei in perioada comunista, aici desfasurandu-si activitea sucursala locala. Lucrul angajatilor BNR va fi reluat in vechiul sediu dupa finalizarea reabilitarii, unde va functiona si un centru de procesare numerar si cercetare bancara.

Aedificia Carpati a realizat in anul 2015 afaceri de 203,5 milioane de lei (circa 45 mil. euro), in crestere cu peste 3% fata de anul precedent, insa profitul net s-a diminuat cu 20%, la 8,26 milioane lei, potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice. Datele pentru anul trecut nu sunt inca disponibile.