Cresterea a avut ca motor consumul, tinand cont ca 40% din cerere a venit din partea companiilor de retail si e-commerce, in timp ce Bucurestiul a contribuit cu 65% la total, conform News.ro.

”Retailerii au inchiriat anul trecut spatii logistice de aproape 186.000 de metri patrati, extinderea activitatii de logistica a acestora venind in contextul cresterii continue a retelelor de magazine pe care le opereaza”, se arata in raport.

Companiile de logistica si de productie au tranzactionat aproximativ 140.000 metri patrati, o treime din cererea totala, iar companiile din domeniul auto au incheiat contracte de circa 72.000 metri patrati. Scaderea TVA si cresterile salariale au alimentat cererea companiilor pe piata spatiilor industriale, considera un director asociat din cadrul JLL, Cristina Pop.

”Cel mai probabil investitiile straine directe vor depasi 4 miliarde de euro in 2016 in conditiile in care la sfarsitul lunii noiembrie au fost raportate 3,9 miliarde de euro, nivel record al ultimilor opt ani. De asemenea, consumul a crescut cu circa 10% anul trecut, alimentat de scaderea TVA si de cresterile salariale. Toate acestea sunt elemente care au favorizat cresterea cererii la un maxim istoric pe piata de spatii industriale si de logistica”, a declarat Cristina Pop.

Un alt element pozitiv al pietei il reprezinta faptul ca peste 340.000 de metri patrati, respectiv peste 70% din suprafata totala inchiriata in 2016, reprezenta cerere noua - contracte noi de inchiriere, extinderi si pre-inchirieri, restul fiind reinnoiri de contracte si relocari.

Structura pe regiuni a cererii plaseaza Bucurestiul pe prima pozitie in topul preferintelor companiilor care au inchiriat spatii logistice si industriale anul trecut, cu peste 300.000 metri patrati (65% din total). Pe pozitia a doua se afla Timisoara – 74.200 metri patrati, aceasta fiind urmata de Cluj – circa 30.000 metri patrati.

Romania va continua sa ramana atractiva pentru companii si in 2017, datorita evolutiei economice si a consumului in special, ceea ce va duce la o cerere semnificativa din partea retailerilor, companiilor de e-commerce si logistica si in 2017. In plus, anul viitor ar putea exista o dezvoltare mai accentuata si in Moldova, considera Pop.

”Schemele de ajutor de stat sunt esentiale pentru a atrage investitii si in domeniul productiei. Astfel in 2017 pe langa investitiile in zonele deja cunoscute, vestul si centrul tarii, este posibil sa asistam la dezvoltarea Moldovei din punct de vedere investitional, tinand cont de disponibilitatea si costul fortei de munca”, a declarat Cristina Pop.

Potrivit unui raport al JLL, Romania a inregistrat anul trecut tranzactii imobiliare de circa 900 de milioane de euro, in crestere cu 35% fata de 2015, in contextul cresterii valorii medii a tranzactiilor.