Companiile au inchiriat anul trecut 71.560 de metri patrati de spatii de birouri in afara Capitalei, in crestere cu 53% fata de 2015, potrivit unei analize a companiei de consultanta Esop, care mai arata ca jumatate din aceasta suprafata s-a inchiriat in orasul Timisoara, cat in toate celelalte alte orase mari unde s-au incheiat tranzactii de birouri la un loc: Iasi, Cluj-Napoca, Brasov, Arad si Pitesti.

Analiza mai arata ca un fenomen nou care poate fii observat in piata este faptul ca marile companii de IT&C se extind simultan in mai multe orase, cateva exemple ar fi companiile: Accenture (care a inchiriat in 2016 birouri in Bucuresti, dar si in Cluj–Napoca si Iasi), Deloitte (care s-a extins in Bucuresti si Timisoara), Ericsson (Bucuresti si Pitesti), HP (Cluj-Napoca si Arad) si Huawei (Bucuresti si Timisoara), conform News.ro.

In 2016, Timisoara ocupa primul loc in topul inchirierii de birouri in afara Capitalei, cu un volum total de 35.795 mp, fiind orasul in care s-au si livrat suprafete mari de birouri de clasa superioara. Iasi si Cluj-Napoca sunt alte doua orase care au atras atentia corporatiilor. Companiile au mai inchiriat birouri si in alte orase, dar este vorba despre un volum de sub 4.000 mp– in Brasov, Arad si Pitesti.

„Marile centre universitare din Romania atrag ca un magnet companiile aflate in cautarea de tinere talente in special pentru domeniile IT&C, share services, call center, cercetare-dezvoltare, iar interesul companiilor pentru aceste orase este in crestere, ceea ce va conduce la o efervecenta pe piata de birouri din aceste zone pentru urmatorii cinci ani”, a declarat managerul Esop, Alexandru Petrescu.

In Timisoara, cele mai mari suprafete de birouri s-au inchiriat in proiectele: OpenVille, Bega Business Park si City Business Center, unele avand prevazute livrari de spatii noi in aceasta perioada. Cea mai mare tranzactie de pe piata locala timisoreana a fost tranzactia Alcatel, care a inchiriat o suprafata de 10.134 mp in proiectul Bega Business Park. Pe de alta parte, proiectul OpenVille a atras mai multi chiriasi mari care au inchiriat impreuna 14.373 mp.

Printre companiile care au ales sedii noi de birouri in Timisoara se numara Atos, Autoliv, Alcatel, Continental, ACI, Huawei, Carpatair, Toluna, Sustainalytics, Deloitte. La Iasi, peste cinci chiriasi au ales proiectul Palas, care a prevazut livrari de spatii noi in 2016-2017. In Iasi, in 2016 au inchiriat companiile Amazon, Accenture, Bittdefender, Softvision.

Cea mai mare tranzactie de pe piata locala din Iasi a fost inchirierea unui spatiu de birouri de 13.000 mp de catre Amazon, in proiectul Palas, cladirea UBC 5. Cea mai mare tranzactie din Cluj-Napoca a fost inchirierea unui spatiu de birouri cu o suprafata de 4.500 mp, de catre compania Accenture, in cadrul proiectului Sigma Business Center.

In Cluj- Napoca, au optat pentru extinderea de sedii companiile Accenture, HP, Arvato, SIG Combibloc si Quest Global. „In 2017, estimam ca focusul companiilor va fi sa se dezvolte in principale orase unde pot fi gasiti tineri studenti sau absolventi cu abilitati multilingvistice si tehnice, cum ar fi Timisoara, Iasi, Cluj, Brasov, Sibiu si unde piata de birouri este mai dezvoltata, iar in anii urmatorii expansiunea va continua intr-un ritm mai accelerat si in alte orase universitare cum ar fi Craiova, Constanta, Pitesti, Arad, Oradea sau Galati”, estimeaza Petrescu.

ESOP este unul dintre principalele companii specializate in servicii de consultanta imobiliara, domeniu pe care mai activeaza nume precum JLL, Colliers, CBRE, DTZ Echinox sau Knight Frank.

Sursa foto: Scanrail | Dreamstime.com