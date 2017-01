Investitia totala in amenajarea spatiului a fost de aproximativ 200.000 de euro, iar in apropierea acestuia se afla un birou dedicat celor 6 manageri, care au fost mutati strategic in intr-un spatiu separat, pentru a elimina orice eventuala presiune.

Ideea de relaxare este transmisa imediat ce intram un hub. Un spatiu modern, confortabil, un zumzet specific vanzatorilor de case si multe imagini amuzante pe pereti. In spatele birourilor au fost surprinse, intre rame, momente amuzante, replici haioase si "perle" adunate in activitatea companiei din ultimii ani.

“Managerii se ocupa de proiecte, relatia cu dezvoltatorii, sunt practic o interfata intre acestia si agenti, care preiau relatia cu clientul final. Am ales ca managerii sa stea separat, pentru a nu exista presiune, nici macar indirect. Hub-ul a fost gandit pe ideea de a fi lejer, fara program, cu flexbilitate maxima. Cei care au nevoie vin, lucreaza, isi fac intalnirile cu clientii, au tot ce le trebuie la dispozitie si este incurajata mult ideea de co-working. Partea de vanzari nu este structurata dupa principiul unui job clasic, ci dupa o serie de targeturi si multa flexibilitate”, a explicat Bogdan Ivan, reprezentant al sudrezidential.ro.

Pe langa echipa de vanzari din hub si manageri, in sediul principal mai lucreaza inca 25 de angajati, care se ocupa de procesarea documentelor si 25 de colaboratori – brokeri de credite, care asigura functionarea diviziei Credit24h.ro.

Motivul pentru care hub-ul a fost deschis in Metalurgiei Park este tocmai faptul ca acest proiect este cel mai important din portofoliu, in acest moment. Prima faza a proiectului presupune 5.000 de apartamente, care ar trebui sa fie finalizate in proportie de 90% pana la finalul acestui an. Primele 2.000 de apartamente au fost deja livrate iar in curs de livrare sunt aproximativ 3.000 de apartamente.

“Termenul de livrare e mare pentru clienti, in acest moment se fac rezervari pentru vanzare in august. In Metalurgiei Park sunt in total 15 proiecte imobiliare iar preturile sunt in jur de 900-1000 de euro mp util”, a mai spus Bogdan Ivan. Parcul va include, pe langa locuinte, si zone multifunctionale, spatii comerciale, gradinita, parcuri pentru copii, fiind in apropiere de multe centre comerciale importante din zona.

Metalurgiei Park reprezinta cel mai mare pariu rezidential din zona de sud de pana in prezent. Este un proiect gigant de parc rezidential care in prima faza ar cuprinde circa 5.000 de apartamente noi si care va reuni o parte din brandurile rezidentiale deja existente in sud. Metalurgiei Park Residence va reuni practic mai multi dezvoltatori din sudul Capitalei, care vor construi in locul fostelor sere Berceni mai multe proiecte rezidentiale sub brandurile care i-au facut deja cunoscuti in zona.

