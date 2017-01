Proiectul Guvernului de a exclude folosirea polistirenului in lucrarile de termoizolatii din constructii ar putea duce la cresterea preturilor locuintelor noi si pentru lucrarile de izolare termica, deoarece constructorii vor fi nevoiti sa foloseasca vata bazaltica, care are un pret dublu fata de polistiren, se arata intr-o scrisoarea deschisa transmisa vineri de producatorul de materiale pentru constructii, AdePlast, catre Guvernul Romaniei.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Admnistratiei Publice impreuna cu Ministerul de Interne intentioneaza sa introduca un normativ de securitate la incendiu a constructiilor prin care sa fie obligatoriu la proiectarea si realizarea constructiilor noi si la lucrarile de interventie asupra constructiilor existente, conform News.ro.

Actul normativ nu defineste materialele utilizabile cu denumirile lor tehnice si comerciale, ci prin incadrarea in anumite clase de reactie la foc. Mai mult, in cuprinsul actului normativ se fac recomandari explicite, dar voalate, ascunse sub clasa de reactie la foc, de utilizare a vatei bazaltice.

Prin aceste recomandari, avand acoperire legala, toti proiectanti, verificatorii de proiecte, experti tehnici, se vor folosi, ca pretext, de aceste recomandari pentru a exclude polistirenul. “Pe langa faptul ca termosistemele cu vata bazalitca au un cost dublu fata de cele bazate pe polistiren, criza care se va declansa din cauza cantitatilor mici din piata va creste si mai mult costul acestui material, ca urmare a raportului cerere-oferta. Toate aceste preturi se vor reflecta, in final, in cresterea pretului constructiilor noi, dar si apartamentelor din blocurile termoizolate cu vata. Toate aceste cresteri vor fi, in fapt, nejustificate”, se arata in scrisoare.

Potrivit producatorului de materiale de constructii, tari dezvoltate precum Germania sau Austria si-au izolat cladirile cu polistiren la un pret cat jumatate din pretul vatei bazaltice. In schimb, Romania, o tara cu un venit pe cap de locuitor de pana la cinci ori mai mic, trebuie sa plateasca dublu si acest lucru, numai daca vata bazaltica ar fi disponibila in Romania la nivelul cererii sau necesitatilor.

In plus, in Romania nici nu exista in prezent capacitati de productie a vatei bazaltice. “In prezent aceasta se importa de cateva firme din Ucraina, Rusia, Slovenia, Ungaria, Germania si Grecia. In schimb, consumul actual de polistiren, fabricat in exclusivitate in tara, este de peste 4.000.000 metri cubi. Prin condamnarea la moarte a acestui material, Romania va trebui sa importe vata bazaltica la acest nivel”, se mai arata in scrisoare.

Producatorul de materiale de constructii mai avertizeaza ca interzicerea folosirii polistirenului in termoizolatii in Romania ar duce la dispartia unei industrii de peste 100 milioane euro, iar odata cu disparatia acestui sector isi vor diminuna activitatea constructorii, transportatorii si magazinele. Mai mult, statul roman risca actiuni in justitie din partea a circa 50 de companii producatoare de polistiren si plata unor despagubiri, mai sustine producatorul de materiale de constructii.

Compania AdePlast este liderul pietei romanesti a polistirenului, insa pozitiile exprimate in scrisoare sunt impartasite de producatorii romani de polistiren si de producatori europeni de materii prime precum BASF, Synthos, Monotez-Ravago sau Sunpor. AdePlast, cel mai mare producator de materiale pentru constructii din Romania controlat de un antreprenor autohton, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 346 milioane lei (circa 77 milioane euro), in crestere cu 13% fata de 2015. Producatorul, detinut de omul de afaceri Marcel Barbut, a livrat in 2016 peste 1,2 milion de metri cubi de polistiren, depasind nivelul atins in 2015, de 966.000 mc.

