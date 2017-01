Potrivit celui mai nou raport de piata al CBRE, pana la finele anului 2016, stocul modern de spatii de birouri clasa A si B a atins pragul de 2,64 milioane mp, din care 44% este reprezentat de spatii de birouri clasa A. Acestea din urma vor depasi ca suprafata birourile de clasa B la sfarsitul anului viitor, conform estimarilor CBRE care mai indica si faptul ca stocul de birouri din Bucuresti se va alinia la stocurile similare din Budapesta si Praga la sfarsitul anului viitor.

In urmatorii doi ani, sunt anuntate proiecte care insumeaza 592.000 mp. 40% din total va fi dezvoltat in zona de Vest, 37% in zona de Nord si Pipera si 15% in zona de Centru.

“In 2017 estimam ca se va tranzactiona 30% din suprafata totala anuntata pentru urmatoarele 2 luni. Cele mai mari proiecte (peste 25.000 mp) anuntate pentru anul 2017 sunt: Timpuri Noi Square (prima faza), dezvoltat in zona de Centru, Orhideea Towers si The Bridge (prima cladire) in zona de Vest (podul Basarab) si prima cladire din proiectul Globalworth Campus dezvoltat in Pipera. Ne asteptam ca in 2017 sa avem o cerere similara cu cea din 2016 si abia asteptam ca echipa noastra de 160 de oameni, cu 9 birouri din 7 orase, sa incheie noi tranzactii spectaculoase, sa aduca nume noi in Romania si sa contribuim astfel la crearea de noi locuri de munca”, a declarat Razvan Iorgu, managing director CBRE.

Raportul CBRE mai arata ca 27% din totalul tranzactionat in acest an, respectiv 110.000mp, a fost reprezentat de tranzactii de extindere si cereri noi de spatii de birouri. Aceasta inseamna ca practic au fost create cel putin 11.000 de noi locuri de munca, dupa la o medie de 10 mp/angajat. CBRE estimeaza ca numarul de locuri de munca ar putea sa fie mai mare, dat fiind ca pentru companiile de outsourcing, unde media de ocupare este de 7-8 mp/angajat.

Conform datelor companiei, CBRE Romania a avut in 2016 cea mai mare cota de piata in Bucuresti, atat pe segmentul reprezentarii proprietarilor de cladiri-cota de 47% , cat si pe cel al reprezentarii chiriasilor cota de 34% si pe total tranzactii cota de 38%.

Anul 2016 a adus si extinderi de contract, mai arata raportul CBRE. Astfel, Telekom in City Gate si Riverplace, Teamnet in Green Gate, Oracle in Sky Tower, IBM in Global Business Center, BRD Societe Generale in West Gate Park, Adobe in Anchor Plaza.

In total, companiile mai sus mentionate au in total 65.000 mp inchiriati in Bucuresti. Chiria prime din Bucuresti ramane stabila la nivelul de 18.5 euro/ mp iar rata de neocupare a scazut la 11,7%, scadere care reflecta cererea crescuta din partea companiilor.

Ultimul trimestru din 2016, record de spatii de birouri tranzactionate pe piata

Ultimul trimestru al anului 2016 a adus industriei de real estate cea mai mare cerere de spatii de brouri tranzactionata intr-un singur trimestru. Potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara CBRE, peste 144.000 mp, din care 79% a reprezentat cererea neta.



Cererile noi si extinderile de spatii de birouri s-au ridicat in ultimul trimestru la 50.000 mp, ceea ce reprezinta aproape jumatate dintre cererile pe intreg anul 2016, care au atins nivelul de 110.000 mp.

Din totalul livrat in cursul anului 2016, de 294.000 mp, in cel de-al patrulea trimestru s-au finalizat patru noi cladiri de birouri, cu o suprafata totala de 80.000 mp, fiind aici vorba despre prima faza a proiectului Metroffice (Immofinanz), cladirea a doua din proiectul Oregon Park (Portland Trust), cladirea a treia din Hermes Business Campus (Globalworth) si Prezan Office Building.

Un sfert din volumul tranzactionat, reprezentat de renegocieri si prelungiri contractuale

In total, pe tot parcursul anului 2016, s-au tranzactionat aproximativ 412.000, o cerere record tranzactionata pana acum in Romania, din care peste 120.000 mp au reprezentat renegocieri si prelungiri de contract, acest lucru a fost favorizat de faptul ca numarul de spatii noi de birouri finalizate in anul 2016 a fost de patru ori mai mare comparativ cu anul 2015 si de trei ori mai mare fata de anul 2014.

CBRE este una dintre cele mai importante companii de consultanta imobiliara prezente pe piata din Romania, unde mai sunt prezente nume precum JLL, Colliers, DTZ Echinox, Knight Frank sau ESOP.