Budapesta, capitala Ungariei, se pregateste sa treaca printr-unul dintre cele mai mari si ambitioase proiecte de infrastructura urbana din istorie, asta dupa ce autoritatile, in parteneriat cu un dezvoltator de top din Ungaria, pun la punct un plan de dezvoltare care ar urma sa schimbe fata capitalei vecinilor nostri radical in urmatorii 30 de ani.

Compania de arhitectura daneza “Adept Architects” a realizat un masterplan, in parteneriat cu autoritatile din Budapesta si compania Property Market, care va presupune un amplu plan investitional ce va schimba radical modul de trai al rezidentilor capitalei ungare.

In masterplan este prevazuta includerea unor noi constructii, formate dintr-un mix de proiecte rezidentiale si de birouri, care vor fi incluse in contextul istoric al orasului. Pe langa planuri, lucrarile chiar au fost demarate, astfel ca primele cladiri deja au inceput sa capete contur pe un teren de 54 de hectare intr-o zona care dispune de o suprafata total construibila de 600.000 mp.

Proiectul ambitios isi doreste sa creeze “o relatie verde intre comunitate si viitorul cartier”, in zona Buda din capitala Ungariei, iar in tot acest demers se va incerca modificarea arhitecturala completa a viitoarelor proiecte, prin trasarea si imbinarea unor stiluri unice si moderne pentru viata intr-o capitala europeana. Cel putin asa sustin initiatorii proiectului, care au convingerea ca le va reusi planul chiar mai devreme decat este anticipat sa se incheie.

Toate aceste planuri vizeaza o dezvoltare armonioasa a arhitecturii orasului si a imbunatatirii mediului de trai din apropierea malului Dunarii.

Avand in vedere ca este vorba de un plan de investitii derulat pe o perioada destul de mare, aceasta noua etapa in infrastructura urbana a Budapestei va viza si dezvoltarea unor tehnologii moderne de trai, prin instalarea, montarea de solutii tehnologice de ultima generatie – statii de incarcare electrica pentru autovehicule, conexiuni de mare viteza la Internet si tehnologii moderne pentru un trai in consecinta.

Pe langa ansamblurile rezidentiale, proiectele de birouri se vor regasi in viitorul proiect imobiliar, care, alaturi de centrele comerciale, scoli, gradinite, sali de fitness si multe alte facilitati de petrecut timpul liber vor intregi cartierul Budapart din Budapesta.

Cum arata planurile in Bucuresti: eterna asteptare a investitorilor privati

Autoritatile din Bucuresti sunt departe de a avea o initiativa clara ce vizeaza dezvoltarea armonioasa a Capitalei, in directia construirii, alaturi de un grup de investitori sau a unui singur investior anumit cartier al Capitalei care sa devina o zona moderna de locuit.

Spre deosebire de Budapesta, Bucurestiul, cat si imprejurimile acestuia, se bazeaza in continuare pe sumele puse la bataie de investitoriii straini, fara sa existe si o implicare a autoritatilor in ceea ce ar presupune o dezvoltare sanatoasa a Capitalei.

Dovada a acestui lucru sta in faptul ca dezvoltarile imobiliare din Bucuresti se axeaza in principal pe investitorii straini care vin cu propriile bugete si propriile echipe de design si arhitectura si care demareaza, in foarte multe cazuri, proiecte imobiliare speculative, fara o cerere clara din piata.

Cea mai mare parte a investitiilor imobiliare mixte din Bucuresti se contureaza in momentul de fata in proximitatea marilor centre de afaceri din Capitala, ce se afla in zona de Nord si, mai nou, in zona de Centru-Vest, in apropiere de zona Regie-Orhideelor, considerata viitorul pol de business al orasului.

Un plan mai ambitios de investitii imobiliare mixte este anuntat de catre divizia de dezvoltari imobiliare a suedezilor de la IKEA, care, pe langa proiectul de birouri anuntat in zona Timpuri Noi (Timpuri Noi Square), va incerca, intr-o faza ulterioara, sa ridice mai multe proiecte rezidentiale pe terenul detinut in zona Timpuri Noi.

Un amplu proiect imobiliar este pe cale sa rasara in Timisoara, “capitala Vestului”, acolo unde omul de afaceri Ovidiu Sandor a demarat constructia ansamblului multifunctional ISHO, care, intr-o prima faza, va dispune de un proiect de birouri, insa viziunea antreprenorului roman este de a crea din locatia respectiva o destinatie in sine.

ISHO Offices face parte din proiectul multifunctional ISHO, care va fi dezvoltat pe terenul de 5,3 hectare amplasat intre bulevardul Take Ionescu si malul raului Bega. Valoarea totala a proiectului ar urma sa se ridice la circa 130 de milioane de euro.

Antreprenorul roman planuieste sa dezvolte in imediata apropiere a proiectului de birouri si un spatiu rezidential, format din peste 1.200 de apartamente, intregul ansamblu urmand sa fie finalizat pana in anul 2021.

Tot in aceasta directie se indreapta si Brasovul, oras care gazduieste de cativa ani cel mai important mall din centrul tarii si care a dat tonul unor importante investitii imobiliare in vecinatatea acestuia, insa niciunul dintre aceste pariuri nu au fost realizate in parteneriat cu autoritatile.

Planurile municipalitatii in Capitala: modernizarea zonei pietonale

Singurul plan anuntat de Primaria Municipiului Bucuresti si care este departe de a se realiza prea curand, este reprezentat de modernizarea zonei pietonale de pe bulevardul Unirii din Capitala, acolo unde exista un buget estimat spre a fi alocat si care se ridica la peste 200 de milioane de euro.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat in urma cu exact un an de zile un proiect de peste 200 de milioane de euro prin intermediul caruia ar fi urmat sa fie reamenajate mai multe spatii publice si mai multe parcuri din centrul Capitalei.

Intregul proiect vizeaza reamenajarea bulevardului Unirii – intre Piata Constitutiei si Piata Unirii si transformarea acestuia in zona pietonala cu cafenele, precum si amenajarea unei parcari subterane sau reamenajarea Pietelor Cantacuzino si Lahovary. Pe langa proiectele amintite, era prevazuta si reamenajarea spatiului verde de la Sala Palatului, a parcurilor Izvor si Sfintii Apostoli, dar si amenajarea si revitalizarea Pietei de Flori (zona George Cosbuc).

Din pacate, pana in momentul de fata nu a fost anuntat niciun demers legat de planul municipalitatii prin care sa demareze aceste lucrari, astfel ca sansele ca el sa se materializeze in viitorul apropiat sunt incerte.