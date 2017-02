Pentru Cemacon, 2016 este al saselea an consecutiv de crestere, cifra de afaceri bruta atingand pragul de 20 milioane de euro.

“2016 a fost cel mai bun an din istoria Cemacon. Am atins varfuri importante, in toate aspectele business-ului: am dublat tinta de crestere estimata pentru acest an, cu un avans de 28% a cifrei de afaceri, in urma fructificarii unor contexte interne si de piata, avem un EBITDA de 19%, in crestere cu 3 procente fata de anul trecut si un rezultat net de peste 5 milioane de lei, rezultat neafectat de restructurarea financiara. (…) In conditiile unei evolutii pozitive a pietei, estimate la 8-10%, Cemacon a crescut cu 28% volumul de blocuri ceramice vandute. Ne-am imbunatatit, astfel, pozitia la nivel national, iar statutul in zona Transilvaniei este puternic consolidat.” a declarat Liviu Stoleru (foto mai jos), director general si presedinte al Consiliului de Administratie Cemacon S.A.

Veniturile operationale au crescut cu 16%, componentele principale fiind vanzarea de produse finite si cea de marfa, unde s-a inregistrat o dinamica puternic pozitiva.

Ambele facilitati de productie au functionat la capacitate 100%, iar operarea fabricii de la Zalau timp de 12 luni in 2016, fata de 9 luni in 2015, a contribuit substantial la expansiunea afacerii, generand totodata si cresterea cheltuielilor operationale cu 12%.

Pentru 2017, Cemacon isi propune consolidarea business-ului si a pozitiei pe piata materialelor de constructii, prin cresterea cu 5% a cifrei de afaceri, mentinerea pozitiei de pe piata de caramida din Transilvania, realizarea de investitii pentru sustinerea cresterii si continuarea valorificarii activelor apartinand Cemacon Real Estate.

“In 2017 vom consolida compania prin eficientizare. Nu avem presiunea cresterii vanzarilor de blocuri ceramice, capacitatile de productie fiind folosite in proportie de 100% si ne vom concentra pe cresterea calitatii vanzarii. Avem in plan, de asemenea, proiecte de investitii care sa ne sustina cresterea pe termen mediu.” a completat Liviu Stoleru.

Cemacon este in prezent al doilea cel mai mare producator de materiale de constructii din Romania, piata pe care mai activeaza nume precum Wienerberger, Brikston sau Soceram.