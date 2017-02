Cel mai interesant este faptul ca discutiile pentru achizitia pachetului de 30% din actiunile Cemacon au inceput in momentul in care Dedeman a decis sa cumpere un teren in Zalau.

“Totul a pornit de la intelegerea pe care am avut-o dupa semnarea vanzarii terenului pe care l-am detinut in Zalau. Discutiile au inceput in toamna anului trecut si tot atunci i-am povestit lui Dragos Paval cum am realizat restructurarea companiei. Am discutat despre strategii aplicate cu succes, despre dezvoltare si cum am crescut pe o piata plina de provocari. Au fost sase ani fara nicio sincopa, din care patru in plina criza. (…) Tot atunci, Dragos Paval anunta ca are in plan sa isi diversifice portofoliul de investitii. Atunci a luat in considerare optiunea de a investi intr-un portofoliu sanatos – pentru ca stia business-ul, stia parte din echipa de management si aflase o parte dintre planurile companiei”, a declarat Liviu Stoleru, directorul general Cemacon SA si presedinte al Consiliului de Administratie din cadrul companiei, intr-un interviu exclusiv acordat wall-street.ro.

Acesta a fost momentul in care Dragos Paval a devenit interesat sa faca parte dintr-un astfel de proiect, mai spune seful Cemacon. “Viziunea noastra si cea a lui Dragos Paval si a organizatiei pe care o detine sunt comune, iar ambitia de a deveni si mai performati este deviza noastra. Este si ceea ce ne-a unit”, a mai adaugat Liviu Stoleru.