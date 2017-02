Clujul a fost in 2016 “vedeta” cererii de materiale de constructie pentru zidarie, inregistrand un nivel al cererii mult si peste valorile de dinainte de criza, din vara anului 2008, iar acest lucru nu se va incheia nici in acest an, cand nu doar Clujul va profita de valul pozitiv, cat si Timisoara, dar mai ales esalonul 2 al oraselor secundare, precum si al celor tertiare.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Liviu Stoleru, director general si presedinte al Consiliului de Administratie din cadrul producatorului de materiale de constructii Cemacon, sustine ca ceea ce s-a inregistrat anul trecut pe piata din Cluj este o directie clara a industriei productiei de materiale de constructii in zona proiectelor rezidentiale spre dezvoltare, iar anul acesta tendinta de crestere a cererii si a ofertei va continua, alte cateva orase intrand in aceasta noua “bula” de dezvoltare.

“Piata constructiilor, dar mai ales cea a pietei rezidentiale merg intr-o directie foarte buna si sunt optimism in ceea ce priveste dezvoltarea acesteia. In acest an, evolutia piete nu va mai veni doar din varfurile geografice pe care le-am intalnit in 2015-2016, cand s-au inregistrat cresteri importante in Bucuresti, Cluj sau Timisoara. (…) In Cluj, 2016 a fost mai bun decat 2008 pentru producatorii de materiale de constructii. Distribuitorii de materiale de constructii din Cluj au spus ca 2016 a fost mai bun ca inainte de criza. Vorbim despre volumele vandute, nu si de valorile realizate. Preturile nu se vor mai intoarce la acele valori”, spune Liviu Stoleru.

2017, anul in care orasele din esalonul 2 intra pe harta dezvoltarilor