Cresterea inregistrata de producatorul de materiale de constructii a fost consistenta pe mai multe categorii de produse: pavele, dale, blocheti, produse ornamentale, cu ajutorul mai multor canale de vanzare.

„In 2016 am aniversat 25 de ani de la infiintare, cifra de afaceri a fost peste asteptari, depasind 161 milioane de lei, ne-am consolidat pozitia pe segmentul nostru de activitate. Rezultatele pozitive ne-au dat incredere sa continuam investitiile in noi capacitati de productie si logistica, pentru a putea raspunde solicitarilor in crestere”, a declarat Emil Gota, directorul general al companiei.

Elis Pavaje si-a adaptat in 2016 strategia de dezvoltare la realitatile pietei constructiilor. Astfel, in timp ce investitiile din fonduri de stat sau fonduri europene au fost relativ reduse la nivel national, compania si-a concentrat actiunile in vederea cresterii vanzarilor pe segmentul lucrarilor realizate din fonduri private, segment aflat in plina ascensiune: lucrari industriale si comerciale, parcuri rezidentiale si constructii rezidentiale individuale.

Din cursul anului trecut, Elis Pavaje a devenit producator de beton asfaltic si antreprenor general pentru lucrari de infrastructura, oferind servicii complete, de la terasamente si canalizare, pana la asfaltare.

Pe segmentul de produse rezidentiale (pavele si produse ornamentale), anul 2016 a adus o crestere de peste 15%.

Pentru 2017, compania estimeaza cresterea vanzarilor cu 14%, pe fondul dezvoltarii de noi produse, a investitiilor preconizate a se concretiza acest an, precum si ca urmare a promovarii serviciilor Elis Pavaje: antrepriza generala pentru lucrari de infrastructura,proiectare, transport cu camion cu macara, montaj, intretinere si reparatii.

Elis Pavaje este unul dintre cei mai mari producatori de pavele, dale sau produse ornamentale pentru gradina, curte sau spatiul public, segment pe care mai activeaza nume precum Symmetrica sau Semmelrock Stein+ Design.