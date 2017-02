Grupul Bankinter, specializat in servicii bancare si de finantare, si Sonae Sierra, dezvoltatorul mall-ului ParkLake din cartierul Titan si unul dintre cei mai mari investitori in proiecte comerciale din Europa, au finalizat procesul de creare a fondului propriu de investitii imobiliare ORES Socimi si listarea sa la Bursa Alternativa de Investitii (MAB, dupa denumirea din limba spaniola).

Acest fond de investitii imobiliare listat la bursa a fost creat in decembrie 2016, la paritate egala intre Bankinter si Sonae Sierra, unde 50% din fonduri sunt detinute de Sonae si 50% de Grosvenor. In prima luna de la lansare, cele doua companii au reusit sa duca la bun sfarsit implementarea fondului Socimi (acronimul din spaniola pentru Fond de investitii Imobiliare) precum si listarea sa la bursa MAB.

ORES Socimi a intrat pe aceasta piata dupa ce a reusit in timp record, tot in Decembrie 2016, o crestere de capital de 196,6 milioane euro, capital subscris mai ales de catre clientii de private banking ai Grupului Bankinter. Dupa aceasta marire de capital, clientii Bankinter au ajuns sa detina un portofoliu de 86% din Socimi, Bankinter Group, 10%, si Sonae Sierra, 3,75%.

Dupa marirea de capital, ORES Socimi consta intr-un numar de 196.695.211 actiuni, fiecare actiune la valoarea nominala de 1 euro.

Investitia minima propusa clientilor bancii pentru a putea accesa fondul a fost de 250.000 euro, cu conditia ca aceasta suma sa reprezinte mai putin de 10% din activele financiare a clientului.

Obiectivul final al fondului Socimi este de a detine active evaluate la 400 milioane euro, adica dublul sumei colectate prin marirea de capital.

ORES Socimi va investi in active imobiliare comerciale, nu in active rezidentiale, care se bucura de un amplasament favorizat, din principalele orase din Spania si Portugalia. Aproximativ 65% dintre active vor fi amplasate in Spania, iar restul in Portugalia.

Investitii cu precadere in supermarketuri, hipermarketuri si parcuri de retail

Investitiile principale vor avea in vedere supermarketurile si hipermarketurile, parcurile de retail, magazinele de retail din zonele urbane centrale, pe langa asa numitele unitati de sine statatoare, cu alte cuvinte active individuale inchiriate pe termen lung unor chiriasi solvabili. Portofoliul nu va include centre comerciale.

Strategia de investitii si de administrare se va baza pe politicile standard de prudenta si rigoare atat pentru Bankinter Group, cat si pentru Sonae Sierra. Aceasta din urma se va ocupa de administrarea proprietatii la nivelul activelor si de managementul administrativ al companiei.

Membrii Consiliului Director al companiei sunt Fernando Moreno, director general Bankinter, responsabil cu activitati bancare comerciale si presedinte Socimi; Íñigo Guerra, director general Bankinter, responsabil cu instrumente bancare de investitii; Alexandre Fernandes din partea Sonae Sierra si Javier Nieto Jáuregui, respectiv Javier Sánchez ca membrii externi ai Consiliului Director.

Bankinter este banca cea mai profitabila din sistemul bancar spaniol si una dintre cele mai solvente. Cu un volum de active in valoare de 67.000 milioane euro, este cea de-a saptea banca ca marime de pe piata spaniola. In 2016, a inregistrat profituri record de 490 milioane euro, cu 30% mai mult decat in anul anterior, datorita cresterii veniturilor din activitatile recurente, pe baza unor segmente diferentiale promovate in mod special de Bankinter, cum ar fi Private Banking si Company Banking. Aceasta crestere s-a datorat atat unei cresteri cu 6% a creditelor, atingand cifra totala de 46.800 milioane euro in Spania (fara sa includa activitatea din Portugalia) si resurselor de retail (depozite, fonduri si alte instrumente de economii sau investitii), care au crescut cu 17% pe piata spaniola, atingand cifra totala de 40.400 milioane euro.

Sonae Sierra este unul dintre cei mai importanti investitori si dezvoltatori imobiliari din Europa, precum si in Romania. Compania isi desfasoara activitatea prin intermediul a 13 structuri corporative oferind servicii unei diversitati de tari, cum ar fi Portugalia, Algeria, Brazilia, Columbia, Germania, Grecia, Italia, Moroc, Romania, Rusia, Slovacia, Spania, Tunisia si Turcia.

Sonae Sierra detine 45 de centre comerciale cu o valoare de piata de 6 miliarde euro si administreaza/inchiriaza 81 de centre comerciale, ceea ce reprezinta o suprafata inchiriabila totala de 2,3 milioane de mp si aproximativ 9.000 de chiriasi. In prezent, Sonae Sierra are in desfasurare 12 proiecte de dezvoltare imobiliara, inclusiv 4 pentru clienti, si 6 noi proiecte in pregatire.