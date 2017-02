Iulius Group, cel mai mare dezvoltator de proiecte imobiliare mixte din Romania, a ajuns la un portofoliu de peste 100.000 mp de spatii de birouri in cele noua cladiri pe care le detine in orasele din Romania.

Dupa inaugurarea, din luna ianuarie, a primului imobil de birouri din ansamblul Openville Timisoara, Iulius Group a ajuns la un portofoliu operational de peste 106.000 mp de spatii office, in noua cladiri clasa A, realizate sub brandul „United Business Center” (UBC).

In ultimele 12 luni, suprafata de birouri detinuta a crescut cu 42.000 mp, odata cu finalizarea a doua imobile in ansamblul Palas Iasi si a cladirii din Openville Timisoara. Tot aici, compania are in dezvoltare o suprafata totala de aproximativ 130.000 mp, in ceea ce va deveni unul dintre principalele centre de business din vestul tarii.

In aceasta vara, portofoliul operational de birouri va creste cu inca 13.000 mp, cand va fi data in folosinta cea de-a doua cladire office din ansamblul Openville Timisoara. Totodata, in aceasta primavara, grupul Iulius va incepe lucrarile de constructie la trei noi cladiri, cu o suprafata totala de 73.000 mp, care vor fi livrate pe piata intr-un termen cuprins intre 12 si 18 luni.

In prezent, Iulius Group detine sase cladiri UBC in complexul urbanistic Palas Iasi (70.000 mp), doua in proximitatea Iulius Mall Cluj (18.000 mp) si una in ansamblul mixt Openville Timisoara (18.000 mp).

Peste 50 de companii, in cele noua proiecte dezvoltate de Iulian Dascalu in tara

Cele noua imobile gazduiesc sediile a peste 50 de companii si reprezinta spatii de munca moderne pentru aproximativ 7.800 de persoane, iar printre facilitatile regasite in aceste proiecte se numara zone de food court, restaurante, cafenele, magazine, spatii verzi, cinema multiplex, centru de fitness, sali de conferinta, servicii medicale si bancare, optiuni pentru relaxare si locuri de parcare.

Iulius Group este unul dintre cei mai mari dezvoltatori si proprietari imobiliari din Romania, pe o piata pe care mai activeaza jucatori precum NEPI, AFI Europe, Baneasa Developments, Anchor Group sau Immofinanz, precum si alte nume importante prezente la nivel local.