Bucurestiul este pe punctul sa ia fata unor capitale precum Budapesta si Praga in ceea ce priveste suprafata totala de spatii de birouri disponibile, iar acest lucru este de asteptat sa se realizeze in urmatoarele trimestre.

Un raport al companiei de consultanta CBRE, studiat in exclusivitate de catre wall-street.ro, scoate in evidenta faptul ca dezvoltarile de birouri din Bucuresti s-au imbunatatit considerabil in ultimii ani atat din perspectiva dezvoltarii unor proiecte premium, a atragerii unor chiriasi de top, dar si a apetitului pietei locale de a atrage si a continua investitiile in imbunatatirea acestui sector.

Datele CBRE arata ca asistam la o schimbare uriasa prin care Bucurestiul, dar si Romania, trec, motiv pentru care ne asteptam ca in urmatoarele trimestre stocul total de proiecte de birouri din Capitala sa depaseasca valoarea de 3,2 milioane de metri patrati, ceea ce ar plasa orasul in concurenta directa cu Budapesta sau Praga.

“Cererea si oferta raman la un nivel foarte ridicat in Bucuresti, ceea ce creaza premisele dezvoltarii unei piete sanatoase. Cei mai multi chiriasi urmaresc sa isi extinda activitatea pe care o desfasoara, fie printr-un proces de renegociere a spatiilor, fie prin relocare. In multe cazuri, chiriasii pot obtine rezutate financiare mai bune si isi pot imbunatati standardele tehnice si infrastructura in birouri in acelasi timp prin relocarea completa intr-un proiect nou. (…) Ne asteptam ca trendul stabilit in 2016, cand s-au tranzactionat suprafete de birouri de 400.000 mp sa se pastreze si in acest an”, cred specialistii CBRE.