Silviana Badea s-a alaturat echipei JLL in anul 2015, in calitate de sef al departamentului de Capital Markets.

In aceasta perioada, ea a contribuit la extinderea si evolutia echipei, dar si a gamei de servicii oferite clientilor. In ultimii doi ani, operatiunile JLL din Romania au fost conduse de Andrew Peirson, care in paralel a asigurat managementul pentru regiunea Europei de Sud-Est, din biroul din Belgrad, Serbia.

In toamna anului trecut, intr-o intalnire cu presa, Silviana Badea sustinea ca piata imobiliara traverseaza o perioada propice, marcata de investitii si tranzactii importante.

“Avem parte de o serie de vesti bune, care, insa, nu sunt reflectate in totalitate in piata de real-estate. Investitiile si tranzactiile din primele noua luni au depasit pragul 400 milioane de euro, insa aceasta valoare este comparabila cu cea din 2015. Exista negocieri care se afla in stadii avansate si care s-ar putea inchide in acest an, si drept urmare ar putea schimba dinamica. (…) Sunt negocieri lungi din cauza faptului ca si investitorii sunt reticenti, acestia cautand mai degrada intr-un spirit oportunistic si mai putin proiecte cu valoare adaugata”, a declarat in septembrie 2016 Silviana Badea, pe atunci national director al departamentului de investitii din cadrul companiei de consultanta imobiliara JLL (Jones Lang LaSalle).

In opinia sa, investitiorii straini se uita in special la Romania pentru un castig care sa merite pe termen lung, dar condita este ca Romania sa ofere un risc scazut din punct de vedere macroeconomic.

“In piata nu sunt foarte multe produse ‘prime’, insa daca ar aparea un centru comercial de calitate am avea 7-10 investitiori care sa se uite cu atentie la bunul scos in piata. In prezent, investitorii nu au cu ce sa fie atrasi. (…) In piata de birouri sunt produse, dar sunt si foarte multe planuri de noi dezvoltari, iar pentru un investitor care se uita pentru prima data la Romania – acest lucru poate fi o adevarata provocare. Investitorii sunt foarte atenti la Romania, li se explica faptul ca mediul politic este stabil, dar le sunt prezentate si care sunt riscurile si sunt foarte atenti la sustenabilitatea chiriilor pe termen lung si tocmai acest lucru face ca nivelul tranzactiilor sa fie inca mult sub nivelul optim”, mai spunea atunci Silviana Badea.

Potrivit datelor JLL, volumul de tranzactii pentru anul 2016 a fost estimat la 600-700 milioane de euro, asta in conditiile in care un nivel optim pentru tara noastra s-ar situa, pentru acest an, undeva la pragul de 1 miliard de euro.

JLL este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente pe piata din Romania, segment de activitate pe care mai sunt prezente nume precum CBRE, Colliers, DTZ Echinox, Knight Frank sau ESOP Consulting.