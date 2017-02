P3, unul dintre cei mai mari investitori, dezvoltatori si manageri de proprietati pan-europene de logistica, isi intareste echipa din Romania prin numirea Cristinei Pop in functia de head of asset management, rolul sau fiind acela de a se ocupa de managementul administrativ, financiar si operational al celor peste 300.000 mp ai P3 Bucharest, cel mai mare parc logistic din Romania.

Cristina Pop are 31 de ani si o experienta de noua ani in sectorul imobiliar logistic local, precum si cunostinte in managementul si inchirierea proprietatilor industriale. Aceasta si-a inceput cariera la Valad Asset Management in anul 2008, iar ulterior a ocupat timp de patru ani functia de head of Industrial Agency in cadrul Jones Lang LaSalle (JLL).

Sectorul industrial, cel care a atras investitii importante din partea unor companii importante in regiune, dar si tranzactii importante in ultimii ani, trece de la o efervescenta a ultimilor ani, la un nou capitol, acela al dezvoltarilor speculative.

“Anul 2016 se va incheia cu un total de 340.000 mp de livrari la nivel national, dintre care 196.000 mp doar in Bucuresti si in apropierea Capitalei. Sunt cativa jucatori importanti pe piata. CTP a intrat agresiv pe piata, in ultimii doi ani au cumparat multe proiecte si au reusit ca in zona de Vest sa aiba monopol. Vedem un adevarat interes pe piata industriala, in care sunt noi jucatori interesati sa intre in Romania, dar si portofolii importante scoase la vanzare”, a declarat Cristina Pop, director al departamentului Industrial din cadrul JLL, in toamna anului trecut.

Conform datelor JLL, stocul total de spatii logistice din Romania, de la finalul anului trecut, s-a ridicat la 2,3 milioane de metri patrat, dintre care Bucurestiul reprezinta putin peste 1 milion de metri patrati.

Noi schimbari in structura P3

De asemenea, P3 a internalizat serviciile de property management prin numirea Monicai Andrei in functia de head of property management. Inainte de a se alatura P3, Monica Andrei a lucrat ca property manager in cadrul Building Support Services (BSS) timp de noua ani, dintre care ultimii sase i-a petrecut la P3 Bucharest. Monica Andrei a absolvit Universitatea Politehnica din Bucuresti, unde a obtinut o diploma de Master in Inginerie Hidroenergetica.

Roxana Buga s-a alaturat si ea echipei P3 in functia de Property Management Accountant. In ultimii 10 ani a fost controlor financiar la BSS, lucrand pentru parcul P3 Bucharest. Roxana are o diploma de Master la Facultatea de Management Financiar-Contabil de la Universitatea Spiru Haret.

P3 detine in parcul logistic P3 Bucuresti 305.000 mp de spatii logistice dispusi in 11 depozite. Parcul este pozitionat strategic, la doar 13 kilometri de centrul orasului si in imediata apropiere a soselei de centura, ceea ce permite accesul facil catre cele sase sectoare ale capitalei, catre Aeroportul International Henri Coanda, situat la 22 km distanta, si catre autostrada A2. P3 a finalizat recent constructia a trei noi cladiri in P3 Bucharest Park si are in plan continuarea extinderii atat in parcul din capitala, cat si in zonele de centru si de vest ale Romaniei.

In Romania, P3 detine cel mai mare parc logistic din tara, P3 Bucharest, achizitionat de la CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) la inceputul anului 2015, ce cuprinde in prezent 11 depozite cu o suprafata totala de 305.000 de metri patrati.

P3 este detinut de GIC, fondul suveran al statului Singapore.