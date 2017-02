Clasamentul continua cu orasele Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Pitesti, Timisoara, Targu Mures, Craiova, Bucuresti si Iasi. La polul opus, orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila.

La nivel de regiuni istorice, Transilvania este considerata zona cu cel mai avantajos cost al vietii, fiind urmata de Bucuresti si Ilfov, Oltenia si Banat. Moldova, Dobrogea si Muntenia au obtinut cel mai mic scor.

La nivel de cartier, Grigorescu (Cluj-Napoca), Titan (Bucuresti), Gavana 3 (Pitesti), Racadau (Brasov) si Soarelui (Timisoara) au fost in topul preferintelor romanilor care au participat la studiu. Ultimele pozitii, cu cel mai dezavantajos cost al vietii perceput, sunt ocupate de Bereasca (Ploiesti), Periferie (Botosani), Calea Caransebesului (Resita), Feneziu (Baia Mare) si 1 Mai (Alexandria).

„Costul general al vietii reprezinta perceptia pe care o au oamenii despre cat de scumpa este viata in orasul in care locuiesc. El inglobeaza de regula cheltuielile de zi cu zi, precum cosul de alimente, utilitatile, plata pentru bunurile si serviciile necesare traiului obisnuit. Pe de alta parte, perceptia despre costul general al vietii este influentata si de beneficiile oferite de traiul intr-un anumit oras. Spre exemplu, un cost al vietii care pare la prima vedere mai neavantajos, poate fi perceput de catre oameni ca fiind mai avantajos in conditiile in care acestia simt ca au parte de alte beneficii arondate calitatii vietii. De exemplu, o zona mai scumpa poate fi si in acelasi timp mai sigura, moderna sau mai <verde>”, explica Vlad Tureanu, partener si quantitative research director in cadrul D&D Research.

Pentru realizarea clasamentului, participantii studiului Storia.ro au fost invitati sa evalueze orasele si cartierele in care locuiesc din punctul de vedere al costului vietii, pe o scala de la 1 la 5, unde 1 este foarte rau, iar 5 este foarte bine. Doar mentiunile care au primit cel putin 100 de raspunsuri au fost incluse in clasamentul final.

„In general, exista o corelatie stransa intre costul general al vietii si nivelul de dezvoltare al unui oras din punct de vedere imobiliar. Jucatorii imobiliari cu experienta iau in calcul aspectele economice si costul general al vietii atunci cand isi planifica proiectele si ofertele. Aceste criterii se pot observa in cazul centrelor urbane importante precum Brasov, Cluj-Napoca sau Timisoara, orase care au avut o viteza de dezvoltare sporita in ultimii ani si unde tendinta de dezvoltare imobiliara a fost din ce in ce mai pronuntata. In aceeasi masura, in zonele cu o perceptie pozitiva asupra costului vietii in acest moment am putea fi martorii unei continuari a acestei directii, atat in ceea ce priveste preturile, cat si numarul de locuinte noi construite.”, mentioneaza Sorin Balan, head of Storia.ro si OLX.ro Real Estate.

Bucuresti, pe locul 9 in clasament

Bucurestiul a fost evaluat de catre localnici ca fiind pe locul 9 in top 10 cele mai avantajoase orase din tara din punct de vedere al costului vietii. In clasament, peste 15.000 de bucuresteni au desemnat cartierul Titan ca avand cel mai avantajos cost al vietii, urmat de zonele Salajan, Balta Alba, Brancoveanu si Baba Novac. La distante mici se claseaza cartierele Aviatiei, Tineretului, Baneasa si Drumul Taberei, iar la coada clasamentului se gasesc zonele 1 Mai, Vitan, Obor, Ferentari si Lujerului.

Brasovenii considera Racadau, Avantgarden si Noua ca fiind cartierele cu cel mai bun cost al vietii. Pe ultimele trei pozitii se afla Bartolomeu, Calea Bucuresti si Brasovul Vechi.

In Cluj-Napoca, cartierele cu cel mai avantajos cost al vietii sunt Grigorescu, Gheorghieni si Zorilor, iar zonele Marasti, Calea Turzii si Iris ocupa ultimele 3 locuri.

Pentru oradeni, cartierele din fruntea clasamentului sunt Centru Civic, Nufarul si Rogerius, iar cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Calea Clujului, Dacia si Decebal.

In orasul Sibiu, pe primele pozitii se claseaza cartierele Strand, Valea Aurie si Hipodrom 3, la final gasindu-se Lazaret, Vasile Aaron si Turnisor.

Pitestenii au ales Gavana 3, Central si Prudu ca fiind cartierele cu cel mai avantajos cost la vietii, iar Exercitiu, Big-Bascov si Razboieni sunt cele mai neavantajoase.

Pentru Timisoara, cartierele Soarelui, Dacia si Banat sunt in fruntea clasamentului. La polul opus se afla zonele Aradului, Freidorf si Buziasului.

Despre proiectul „Orase si cartiere din Romania”

Perceptia asupra costului general al vietii este cea de-a doua tema a studiului amplu realizat de Storia.ro si agentia de cercetare D&D Research, „Orasele si cartiere din Romania”, ce se va desfasura pana la finalul anului 2017. Pana in prezent, 125.966 de romani au raspuns chestionarului propus de Storia.ro. Luna de luna, vor fi analizate raspunsurile oferite de romani pe diferite capitole precum accesul la institutiile de sanatate publica, calitatea mediului inconjurator, curatenia si zgomotul din mediul urban, spatiile verzi, sau accesul la institutiile educationale.

In luna ianuarie, conform aceleasi cercetari Storia.ro, Oradea a fost evaluat ca fiind orasul cu cel mai inalt grad de siguranta, iar cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca ca fiind cel mai sigur din tara.