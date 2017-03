De-a lungul timpului, dezvoltatorii imobiliari au inteles ca urbanizarea nu se mai rezuma la constructia de cladiri multietajate. Cand dezvolti apartamente nu este ca atunci cand construiesti spatii logistice in care doar depozitezi obiecte, iar oamenii au multe nevoi suplimentare dincolo de oferirea unui spatiu de cazare. Astfel, componenta de lifestyle joaca un rol din ce in ce mai important in conceperea unui ansamblu rezidential. De asemenea, romanii interesati de o locuinta nu mai intreaba: "Am suma X, ce aveti de banii acestia?" Ci, merg, verifica scolile din apropiere, se intereseaza de toate facilitatile oferite, compara, petrec mult timp pe internet. Dar, acestea nu sunt singurele tendinte din piata rezidentiala.

"In ultimii ani remarcam un grad din ce in ce mai mare de penetrare al inovatiilor pe piata rezidentiala. Segmentul rezidential este, in mod obisnuit, unul mai conservator. Cu toate acestea, clientii se schimba de la an la an. Se schimba puterea de cumparare, structura sociala, tipologia famililor, valorile individuale. In plus, noile tehnologii vin si transforma mediul locativ. Numarul mare de dispozitive electronice din noile cladiri necesita o alta abordare a instalatiilor, dar si a materialelor de constructie utilizate", apreciaza Silviu Grigorescu (foto), director general al dezvoltatorului lituanian Hanner

Constructorii transfera acum o parte din tehnologiile utilizate deja pe segmente cum ar fi cel de office catre domeniul rezidential, mai spune seful Hanner, iar un astfel de transfer constituie tendinta de certificare verde a noilor cladiri. "Pe segmentul office nu mai poti inchiria usor o cladire fara a dispune de cele mai avansate certificari verzi. In constructia de cladiri rezidentiale cum se fac primii pasi in ceea ce priveste certificarea noilor cladiri, dar este clar ca vorbim despre o tendinta care se va mentine si in urmatorii ani".

In opinia sa, situatia este similara celei din domeniul auto. "Schimbarile sunt lente, dar vizibile. Acum masinile hibrid sau electrice fac primii pasi, dar nu ar fi de mirare ca in cativa ani acestea sa devina omniprezente. La fel, avem in Romania blocuri, chiar ansambluri intregi de case care au primit o certificare verde. In viitorul apropiat, ne asteptam la cladiri cu un consum energetic chiar si de doua ori mai mic decat cel actual. De asemenea, datele statistice indica faptul ca asistam la un plin proces de urbanizare. Constructia de blocuri a inregistrat o crestere record anul trecut. Autorizatiile de constructie emise in ultima perioada ne arata ca aceasta tendinta se mentine. Se construiesc multe blocuri, in principal, in marile centre urbane. Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi sau Constanta sunt doar cativa poli de dezvoltare. Multe constructii noi sunt dezvoltate de companii specializate cu experienta pe acest segment".

"Cand dezvolti apartamente nu este ca atunci cand construiesti spatii logistice in care doar depozitezi obiecte. Oamenii au multe nevoi suplimentare dincolo de oferirea unui spatiu de cazare. Dezvoltatorii incep sa investeasca mai mult in amenajarea unor zone verzi sau a unor locuri de joaca special amenajate si ofera servicii suplimentare sau aleg zone cat mai bine conectate pentru noile proiecte. Noi am ales sa ne concentram foarte mult pe comunitatea creata in jurul ansamblului pe care l-am dezvoltat in apropierea Parcului Tineretului. Acesta este si motivul pentru care am alocat sume importante pentru implementarea unui proiect de amenajare peisagistica si am atras alaturi de noi o intreaga comunitate de designeri", spune Silviu Grigorescu.

Astfel, componenta de lifestyle joaca un rol din ce in ce mai important in conceperea unui ansamblu rezidential, in opinia sefului Hanner. "Aceste investitii sunt posibile, insa, in proiecte care se adreseaza unui palier de clienti cu venituri medii. In cazul ansamblurilor de locuinte low-cost clientii au facut multe concesii. Cand alegi un apartament nou la 40.000 euro alegi practic sa locuiesti departe de centru, renunti la spatii verzi si trebuie sa constientizezi ca vei strabate intregul oras pentur a ajunge intr-un parc sau la o scoala care sa se plieze pe standardele educationale pe care le visezi pentru copii".

