Care sunt planurile Regatta Real Estate pentru 2017? Ce impact il va avea asupra pietei imobiliare recenta prelungire a programului guvernamental Prima Casa? La aceste intrebari si nu numai, raspunde Eduard Uzunov (foto) , proprietarul Regatta Real Estate. Ne propunem, de asemenea, sa aflam si care vor fi provocarile si oportunitatile pietei rezidentiale in acest an.

Wall-Street.ro: Ati declarat in 2016 ca “dezvoltatorii nu au mai construit in ultimii ani proiecte rezidentiale sau vile de lux in zone premium, rezultatul fiind ca, desi cerere exista pentru acest segment, nu prea sunt oferte”. De ce considerati ca dezvoltatorii nu ar fi interesati de nordul Capitalei?

Eduard Uzunov: Toata lumea se uita la programul Prima Casa, care da niste randamente teribile si rezultate foarte bune si atunci e cumva normal ca dezvoltatorii sa mearga pe acest program, ca sa nu aiba riscuri foarte mari. De aceea putini dezvoltatori construiesc pentru piata medie si de lux. Dar cererea pentru aceste segmente este foarte mari, mai ales in zona de centru ultracentral si in zona de nord, pentru apartamente de 70-150 mp, care sunt vandute cu 2.000 euro/mp. Exista piata si mai sus, nu doar pentru apartamentele ale caror preturi se incadreaza in program.

Wall-Street.ro: Ce impact asupra pietei imobiliare considerati ca il are recenta prelungire a programului guvernamental Prima Casa pentru inca cinci ani?

Eduard Uzunov: Este un program foarte bun si sigur va mai fi prelungit inca cinci ani de acum incolo, este un program social extraordinar. Dar el ar trebui aplicat numai pentru constructii noi. Exista deja foarte multe imobile vechi degradate in zone precum Titan, Drumul Taberei etc, care ar trebui sa aiba preturi in concordanta cu confortul pe care il ofera. Aplicarea programului a avut de suferit in faza initiala de aplicare, pentru ca era destinat in special acestor imobile vechi, care in acest fel si-au pastrat preturile sus, fara ca aceste preturi sa fie raportate la confortul si dotarile oferite de ele. Programul prima casa ar trebui sa fie destinat imobilelor noi.

Wall-Street.ro: Descrieti va rog evolutia pietei rezidentiale in 2016 si ce estimari cu privire la tranzactii si preturi puteti creiona pentru 2017?

Eduard Uzunov: 2016 a fost primul an cu rezultate foarte bune, chiar daca din punct de vedere al prognozelor in 2015 ne asteptam la un 2016 mai bun. Dar in ansamblu a fost un an bun, in care din ce in ce mai multi investitori strategici s-au indreptat spre Romania, un an interesant, cu o crestere economica importanta, un an care lasa loc unui an si mai bun, 2017. Noi ne-am depasit obiectivele pe care le-am avut, ceea ce a lipsit au fost proiectele finantate din fonduri europene pe care le-am prognozat.Ceea ce lipseste sunt facilitati pentru investitori, fie ca sunt straini sau romani.

