Sunt multe proiecte legislative ce au stat prea mult pe raft, atat in ceea ce priveste piata imobiliara, dar, in mod special, la cadrul legislativ legat de parteneriatul public privat. Nu cred intr-un proiect T0, ci intr-o buna analiza a proiectelor si a programelor ce au avut un istoric bun, a celor a ce pot fi imbunatatite si in special de eliminare a acelor programe si restrictictii care nu au adus plus valoare, a declarat Alexandru Petrescu, ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la o conferinta pe tema pietei imobiliare.

"In numai doua luni de zile, am facut pasi importanti pentru transformarea mediului de afaceri intr-unul mai prietenos si vom continua in aplicarea tuturor masurilor necesare pentru facilitarea accesului la finantare, pentru eliminarea aspectelor birocratice si generarea unui climat benefic pentru toti antreprenorii. Avem si cativa pasi pentru sctorul imobiliar: eliminarea impozitului pe transferul proprietatii cu o valoare mai mica de 450.000 lei si impozitarea cu 3% a sumelor care depasesc plafonul amintit; de asemenea, as mentiona un program aprobat deja in Guvern, programul Prima Chirie, pentru cei care isi gasesc un loc de munca la minim 50 de kilometri de domiciliul curent si programul privind constructiile de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si suntem intr-o procedura avansata si cu implementarea masurii TVA zero pentru vanzarea de locuinte", a declarat Alexandru Petrescu (foto).

Ministrul a adaugat ca pentru sedinta viitoare de Guvern pregateste un "memorandum cu privire la debirocratizare", alaturi de secretariatul general al Guvernului, privind simplificarea procedurilor administrative si infiintarea unui departament specia in acest sens, "marcand astfel primul pas formal pentru demararea procesuui ce urmeaza sa simplifice intr-un mod semnificativ tot ceea ce inseamna demersurile pentru materializarea proiectelor imobiliare".

"Sunt multe proiecte legislative ce au stat prea mult pe raft, si aici ma refer in mod special la cadru legislativ privind partnenriatul public privat si piata imobiliara. 2017 va aduce o piata imobiliara in crestere si stabila, dar investitorii sunt in continuare precauti in gestionarea riscurilor, tocmai din aceasta cauza", a mai spus Alexandru Petrescu.