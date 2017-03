Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, vineri, ca Executivul sustine ideea reducerii la zero a TVA pentru livrarea de locuinte si va sustine in Parlament acest proiect, referindu-se la cel initiat de seful PSD, Liviu Dragnea, dar precizeaza ca vor trebui purtate discutii cu Comisia Europeana pe aceasta tema.

"Imi doresc ca acest sector sa revina acolo unde era in urma cu zece ani. (...) Ponderea pe care sectorul imobiliar o va avea in ceea ce priveste economia romaneasca e importanta. Prin masurile pe care, unele dintre ele le-am luat, altele sunt pe cale de a fi adoptate, ne dorim sa impulsionam acest sector", a spus Grindeanu, la o dezbatere organizata la Parlament pe tema sectorului imobiliar, conform News.ro.

El a spus, in acest context, ca sustine "proiectul legii TVA zero", care este in Parlament si care se refera la livrarea de locuinte pentru persoanele fizice.

"Sigur ca, daca vorbim cu un finantist, asa cum ii stim cu totii, care stau si doar aduna plusuri si minusuri, fara sa vada efectele secunde, prima impresie este ca o sa avem un minus important la buget. Daca, in schimb, vorbim de efectele in intreg domeniul, ceea ce inseamna un impuls pe aceasta piata, sa incepem sa reducem acel deficit care este de aproximativ un milion de locuinte noi, e unul din putinele lucruri pe care le putem face in acest domeniu", a spus seful Guvernului.

Proiectul initiat insa de Liviu Dragnea se refera strict la locuintele sociale, care ar beneficia de aceasta masura, Grindeanu facand insa referire la o masura generala. Intrebat daca este astfel de acord si cu reducerea TVA la zero si pentru locuinte de 200.000 de euro, premierul a repetat ca sectorul imobiliar va avea de castigat de pe urma masurii, dar, "daca discutam de produse de lux, este o alta tema".

Grindeanu a precizat insa si ca vor fi necesare discutii cu Uniunea Europeana pe aceasta tema, avand in vedere ca exista directive care se refera la domeniile in care pot fi aplicate reduceri.

"O sa mergem pe ceea ce inseamna pasii legali, ca sa fim cat se poate de directi. In momentul in care ni se va cere de catre Parlament punctul de vedere al Guvernului, il vom da pozitiv si sustinem acest proiect. Vom notifica Comisia Europeana, pentru ca exista regulamente cu TVA diferit si sunt anumite reguli pe care trebuie sa le respectam. Nu e un lucru nou. Sunt tari care au TVA diferit, in diverse domenii, asa ca o sa respectam aceste reguli, pentru ca sustinem acest proiect de lege", a afirmat premierul.

El a mai spus ca obiectivul este ca sectorul imobiliar sa revina la "dinamica" anterioara crizei din 2008-2009.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a depus, la Senat, un proiect de lege care prevede aplicarea cotei zero de TVA pentru livrarea de locuinte sociale pentru persoanele fizice, aceasta valoare urmand a fi aplicata si serviciilor de difuzare de publicitate prin mass-media si a unor servicii din domeniul agriculturii. Pentru sustinerea micilor intreprinderi, Dragnea propune si majorarea pana la 300.000 lei a plafonului de scutire de la plata TVA.

